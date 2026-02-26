裕隆「馬力隆開」深化四領域 宣示邁入轉型關鍵期

裕隆集團拚轉型，推四個深化。裕隆（2201）執行長嚴陳莉蓮昨（25）日宣示，面對企業轉型關鍵期，定調集團邁入「深化車輛製造到移動服務生活」轉型關鍵期，其中，包括汽車、金融、移動、商場四大領域持續深化、擴大布局。

裕隆集團昨日舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮主持並率同集團各級主管、同仁參與，她並帶領同仁齊聲高喊：「一個裕隆，馬力隆開」，裕隆將以「全方位」整合再出發。

展望新的一年，裕隆集團指出，隨著關稅和外在環境影響逐漸明朗，預期全年車市可望回溫，較去年持穩成長。

在汽車事業布局方面，汽車價值鏈占集團業績約七成。裕隆汽車三義廠以國際五星製造水準，支援新世代車款量產，並透過鴻華先進與納智捷的垂直整合，優化電動車價值鏈的布局。

在新車開發與導入上，裕隆日產啟動NISSAN「Re-shaping」計畫，將於今年導入全新Qashqai e-Power車型，並隨台美貿易談判明朗，積極展開評估引進NISSAN及INFINITI美製車款。

中華汽車今年底將再推出全新SUV延續品牌回歸力道。商用車布局上，自有品牌中華J SPACE穩居輕商市場龍頭，今年力拚持續成長。此外，延伸發展自動化設備新事業，集團將結合智慧化與電動化開發技術，持續整合旗下整車製造實力。

至於金融與移動服務事業布局，持續以穩健優化成長動能推進。裕融企業（TAC）將加速東南亞市場布局，菲律賓提供「融資加保險」一站式服務；馬來西亞也取得執照並拓展中小企業及個人信貸市場，相關效益將於今年顯現。同時，新安東京海上產險去年獲利創新高，將持續優化資本結構，深度整合汽車保險與價值鏈服務。

在移動服務價值鏈營運上，格上租車與LINE GO持續深化AI數位化與綠能化策略，2026年格上將首度切入樂齡服務市場。同時，隨著LINE GO註冊用戶突破480萬，今年將持續串聯LINE GO以Social MaaS（移動服務社會化）策略展開異業結盟。

在商場經營方面，新店裕隆城2025年人流突破千萬人次，2026年目標挑戰全年營收突破59億元，將串聯誠品、威秀拓展跨域客群並吸引國際旅客，打造新北特色觀光亮點。