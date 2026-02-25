蝦皮購物宣布「蝦皮VIP」訂閱制服務權益擴大 打造全方位VIP生態圈

蝦皮購物持續精進用戶體驗，今年1月推出「蝦皮 VIP」訂閱制服務，25日再宣布服務升級，攜手各大領域領導品牌展開戰略合作，訂閱權益保留站內免運與專屬優惠，加碼向外延伸至全方位的領域。其中最受矚目的焦點在於首度合作AI工具，訂閱「蝦皮 VIP」可享有ChatGPT Go免費訂閱三個月，讓訂閱用戶在獲得低免運門檻與高優惠額度之餘，亦能運用 AI 工具提升資訊處理效率，再次展現蝦皮購物致力於為用戶打造更便利生活的堅定承諾。

目前蝦皮VIP每月訂閱費用59元，ChatGPT Go則為每月290元，三個月則為870元。另外也與包含肯德基指定餐點 58折、必勝客指定餐點28折等餐飲優惠，以及WeMo PASS新戶免費體驗與專屬包車優惠，滿足會員在餐飲、出行等日常需求。

根據蝦皮購物數據，加入「蝦皮 VIP」的訂閱用戶展現強勁的消費動能與高黏著度。平均消費金額為一般用戶的五倍，且每月下單頻次高出四倍，顯示該族群已將平台視為生活採買的核心。進一步分析數據發現，「蝦皮 VIP」訂閱用戶主力為35至44歲女性，是具備穩定經濟能力、高消費敏感度的客群，對於「免運」、「服務效率」、「長期價值感」尤其重視。隨著「蝦皮VIP」服務提高附加價值，預期也能進一步穩固核心訂閱用戶的續訂率，協助賣家建立更穩定的高價值消費客群，累積更長遠的營收動能。

消費者最在意的免運權益亦保持強勁。訂閱用戶可享蝦皮店到店滿49元起免運、宅配滿299元起免運；針對蝦皮直營商品，則加碼提供0元起免運並搭配天天9折券，若選擇直營宅配，滿99元起亦可享免運服務。同時會員每月可固定領取60蝦幣，並於享有VIP專屬優惠券，進一步降低日常補貨與常態購物的門檻。