專家觀點／百年企業奠基 信任為本 永續傳承

愈來愈多台灣的家族企業面臨接班及傳承問題，資產管理及公司治理的需求也日趨多元。知名家族企業管理大師、美國賓州大學華頓商學院講師亞歷山大（William H. Alexander）指出，家族企業必須透過建立企業文化、資源運用及公司治理，來維護傳承，打造百年企業。

亞歷山大在華頓商學院教授家族企業課程，本身也曾是美國知名家族企業第三代經營者，1月下旬應華頓商學院台灣校友會、華頓文教基金會之邀來台，於「華頓台灣家族企業論壇」，分享美國家族企業成功之道。

三大策略 維護家族經營

亞歷山大對家族企業的定義是「任何所有權和管理權都受到家族影響的企業」，影響有好有壞，如何管理並保留優勢，同時彌補劣勢，是家族企業面臨的考驗。至於何謂成功的家族企業，他認為必須至少傳承至第四代才算成功。這點恰恰與華人世界「富不過三代」說法不謀而合。

亞歷山大指出，其實，從美國建國以來，沒有過皇室，也沒有過王朝，家族企業一直是美國經濟支柱。美國擁有300年的家族企業經驗，也犯了經營家族企業可能犯的所有錯誤，傳承四代或以上的家族企業僅占3%。

不過，美國和台灣畢竟有文化差異。亞歷山大指出，首先，在台灣，家庭的集體行為強烈，家人住得很近，團結程度高。在美國就不是如此，子女長大成人後，為追求發展機會而可能去任何地方，對家族企業不會有義務感。所以，就集體行為而言，台灣的文化確實有優勢，但美國的優勢在於，父母很早就需要與子女建立平等的關係。

其次，亞歷山大指出，在台灣，企業如果與政府保持良好關係，就能獲得更多機會。但在美國，企業通常將政府視為敵人，不想被過多的監管影響自主性。

亞歷山大明白這些文化差距，也請台灣的企業進行一些調整。不過，無論文化背景如何，能將企業傳承到第四代的家族都有一些共同點。「信任」是家族企業得以傳承久遠的核心。

信任是一種感覺，相信彼此會維護對方的最佳利益。成功的美國家族企業會花費大量時間和金錢，會聘請顧問、諮商師，甚至家庭心理醫生，來處理各種不信任的情況，避免「家族功能失調」。

「家族功能失調」的原因包括缺乏信任、無法有效溝通、破壞性衝突、害怕改變、不了解家族企業運作方式等。很多家族企業都想當然認為，家族之間常聚會，只要是和家族成員住在一起的人，就能了解家族企業，但其實不一定如此。

亞歷山大強調，家族企業能傳承到第四代並不容易，必須付出艱辛的努力，才能有效管理好各個方面。要實現這個目標，可以採取三項措施。

謹慎接班 建立正確價值

首先，須建立正確的企業文化，而且是考量到後代子孫的企業文化。其次是資源開發，以取得競爭優勢。第三則是建立完善的治理體系，以因應隨著時間演變而愈來愈複雜的企業結構。

亞歷山大指出，企業第一代創辦人除了經營公司之外，還必須制定計畫以確保企業能傳承給下一代。所以，第一代必須教育子女，包括為子女建立價值觀，例如教育、勤勞、誠實、尊重他人等都是好事。然後，子女也要接受正規教育，必須了解要在家族企業工作必須具備哪些條件，例如必須與其他人競爭才能取得職位，並不是理所當然就可以進入家族企業。