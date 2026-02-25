ESG最前線／善用 AI 工具 建構智慧防護

在現代企業的環境、職業安全與衛生（EHS）管理中，「環安衛管理計畫」的16大項目不僅是法規要求，更是確保企業韌性的核心。然而，面對動輒數百頁的法規標準、分散的化學品安全技術說明書（SDS）以及龐雜的巡檢紀錄，管理人員常陷入資訊大海中。此時，若能運用AI（例如NotebookLM）作為智慧化的知識管理核心，並配合各類AI工具進行深度數據解析，將能為環安衛計畫的執行帶來革命性的效率提升。

這場變革的核心，在於將瑣碎的紙本資訊轉化為可隨時調用的智慧資產。以「職業安全衛生管理規章及職業安全衛生管理計畫」為例，管理員可將歷年的內部規章、政府公告的最新法規以及產業指引上傳至AI工具。這類AI工具能自動梳理出不同文件間的關聯性，當環安衛人員詢問「本廠目前的動火作業流程是否符合最新法規」時，系統能瞬間對比內部規範與法規差異，並精準標註來源出處，給予條理分明的修正建議，省去了人工翻找法律條文與顧問諮詢的繁瑣過程。

在「危害風險評估與控制」以及「化學品管理」這兩個關鍵項目中，AI工具更展現了卓越的自動化能力。管理人員可以將成千上萬份的SDS文件餵入系統，當現場作業環境改變或引進新原物料時，AI工具能立即識別出具備潛在風險的化學品組合，並自動生成安全作業要點。透過AI工具的精準摘要與檢索功能，這些動態分析結果能即時傳遞給現場主管，確保風險評估不再是每年一度的紙上作業，而是與現場變動同步的動態管理系統。

針對「教育訓練」與「承攬商管理」，AI工具則扮演了「智慧導師」的角色。環安衛人員不再需要從零開始編撰教材，透過對過往職災案例、技術規範與標準作業程序（SOP）的深度解析，AI工具可以快速生成針對不同承攬商性質的入廠宣導重點與測驗題目。承攬商在進入工地前，即可透過AI工具進行互動式的法規諮詢，系統能針對其特定作業類別提供即時的問答支援，確保安全意識真正落實於作業前線，而非流於形式的簽名簽到。

總結而言，在「事故調查、處分及統計分析」與「緊急應變」等項目中，AI工具能從大量的巡檢文字與歷史紀錄中，嗅出潛在的系統性風險。當我們運用AI工具來整合分散的專業知識，原本沉睡在資料夾裡的數據便轉化為有溫度的守護力量。這不僅是技術的升級，更是讓環安衛16大計畫從靜態的文書歸檔，進化為具備生命力的智慧防護體系，真正落實「以人為本」的職業安全價值。