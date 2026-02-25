華新麗華調漲3月部分盤元產品牌價

快訊

中央社／ 台北25日電

電纜及不銹鋼華新麗華今天公布調漲3月部分不銹鋼盤元產品牌價，300系每公噸調漲新台幣2000元，316系調漲4000元，400系調漲1000元；200系維持平盤。

華新麗華指出，受印尼宣布大幅縮減全球最大鎳礦場約70%開採配額影響，鎳價獲得有力支撐；同時，鉬、鉻及廢不銹鋼等主要原料價格持續走揚，鋼廠整體製造成本壓力明顯升高。

華新麗華表示，隨著不銹鋼主要消費市場於3月結束年度長假，市場需求已逐步回溫。經綜合考量原物料價格行情及協助下游客戶維持接單競爭力，華新麗華調整3月部分盤元產品牌價。

