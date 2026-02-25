中光電首度入標普全球永續年鑑 勇奪「產業最佳進步獎」

中光電（5371）於2025年標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）中表現亮眼，以70分佳績首度入選《2026年標普全球永續年鑑》（S&P Global Sustainability Yearbook 2026）。同時，在「電子、設備及零組件產業」（Electronic Equipment, Instruments & Components）301家受評企業中，中強光電以成績較前一年大幅進步逾32%的卓越表現，榮獲「產業最佳進步獎」（Industry Mover）殊榮，充分展現公司在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向的深厚實力與持續精進的永續競爭力。

標普全球（S&P Global）依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）結果，每年自各產業中遴選永續表現領先的企業納入年鑑。2025年評比涵蓋全球59個產業、超過9,200家大型企業，最終僅848家企業入選《2026年標普全球永續年鑑》，台灣共79家企業入選。其中，中強光電所屬之「電子、設備及零組件產業」，全球共301家企業受評，僅21家入選，入選率約7%。此外，「產業最佳進步獎」（Industry Mover）頒予各產業中成績較前一年度進步幅度最大的企業，全球僅49家企業獲此殊榮，台灣僅5家企業獲獎，更凸顯中強光電此次入選及獲獎之難能可貴。

在治理及經濟構面，中強光電以「上市上櫃公司治理實務守則」為核心運作準則，積極提升營運及財務資訊揭露之品質與透明度。公司除每三年委託外部獨立機構進行董事會績效評估外，每年亦辦理董事會、董事會成員及各功能性委員會之內部績效評估，強化治理效能與監督機制。另設置由董事長擔任主任委員之「永續委員會」，由財務長擔任執行代表，定期向董事會報告永續推動成果及每季溫室氣體執行情形，並提報年度重大主題及永續報告書供董事會核決，深化董事會對永續議題之決策與監督功能。公司亦制定董事會多元化政策，現任7名董事於性別、年齡、專業背景、技能及產業經歷等面向皆具高度多元性，展現包容且均衡的治理結構。在稅務管理方面，公司建構完善的稅務策略與治理制度，並定期公開揭露稅務報告，彰顯穩健風險管理與高度資訊透明。

在環境構面，中強光電於2022年發布「淨零承諾」，宣示2050年達成淨零目標，並依SBT 1.5℃情境設定減碳目標：以2021年為基準年，2032年範疇一及範疇二溫室氣體絕對減量50.4%，範疇三減量30%，且已於2024年通過SBTi審核。2024年範疇一與範疇二排放量較基準年減少51%，大幅優於預期淨零路徑，穩健朝2050年淨零目標邁進。此外，自2021年起，公司導入內部碳定價機制，將碳定價納入ESCO節能專案及太陽能建置投資評估，優化資源配置並加速低碳投資。在生物多樣性議題上，公司導入風險評估機制，系統化分析營運據點對自然環境的依賴與潛在衝擊。在低碳產品面則制定「永續原物料政策」，優先採用低環境衝擊原物料，將低碳理念融入產品生命週期各階段，並依ISO 14067執行產品碳足跡盤查、建置碳管理平台，透過提升低碳材料使用率與製程效率，實現節能減碳與產品競爭力雙贏。

在社會構面，中強光電依循董事長簽署之「人權暨社會責任政策」，訂立相關目標並落實人權保護措施，建立多元且透明的申訴機制與完善的預防及補救程序。公司總部通過全球公認之社會責任標準SA8000認證，在勞動權益、員工健康安全、禁止強迫與童工、工資待遇、工作時數、結社自由等面向皆符合國際最佳實務。在多元共融方面，公司持續超額進用身心障礙員工，並推動「科技女力計劃」，提升女性主管比例，營造更具包容性的職場文化。在人才發展方面，透過高階主管績效連結、職能架構建置及數位學習平台整合，打造線上、實體與OJT（在職訓練）三軌並行的學習體系，並結合AI與數位工具推動數位轉型，協助員工規劃職涯發展藍圖與職務輪調，培養兼具專業能力與永續思維之關鍵人才。

展望未來，中強光電將持續攜手價值鏈夥伴精進永續治理，定期檢視策略與績效成果，推動各項永續行動持續升級，以更高標準自我期許，穩健邁向長期價值創造與永續共榮的新里程。