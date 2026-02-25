振大環球法說／馬達加斯加廠擬投資二期擴建 未來三年維持雙位數成長

振大環球（4441）策略長李哲宇25日表示，在主要客戶給出強勁成長指引下，公司對未來三年維持雙位數業績成長具高度信心，並將持續擴充產能，其中，非洲馬達加斯加一期新廠可望在今年8至9月完工，且先前預留土地規劃的二期廠房，亦有望在今年啟動開發，同時，在全球成衣產能閒置、估值偏低之際，公司也將積極尋求併購機會，以加速擴充產能並強化供應鏈規模經濟。

振大環球召開法說會，李哲宇表示，馬達加斯加已成為公司最具競爭力的產區，不僅享有「AGOA進口關稅（duty）為零」的優勢，在最新的「122 關稅規則」下，各國的關稅（tariff）均統一為15%，更強化馬達加斯加在薪資、效率與地緣風險上的固有競爭優勢。當地員工月薪（含加班、社醫保）約100美元，遠低於越南、印尼約300美元，加上沒有齋戒月等季節性干擾，使整體效率表現更穩定，預期將持續吸引品牌商移轉訂單。

振大環球目前產能已滿載，外包占比高達三成，在最新的「122關稅」架構下，振大環球同時受惠於亞洲成熟產區與非洲免稅產區的雙重優勢。公司指出，越南、印尼的關稅已調降至15%，使亞洲供應鏈競爭力大幅提升，能更快速承接客戶轉單，同時配合外發廠擴充，為未來併購奠定基礎；而在免稅產區部分，非洲因兼具薪資、效率與風險控管的三重優勢，成為公司布局的最佳選擇。馬達加斯加除可望承接更多高毛利新客外，新一座符合ESG規範的工廠也將於今年第3季投產，進一步擴大公司在全球成衣供應鏈中的成本與產能優勢。

客戶動能方面，亞馬遜仍是最強成長引擎。振大環球指出，亞馬遜自有品牌服飾目前僅占平台營收不到1%，但客戶最終目標是成長三至五倍。過去一年亞馬遜訂單金額已翻倍，未來成長將持續由母嬰、女裝時尚等系列推動。DICK’S（DKS）同樣具高成長性，其併購案讓通路數從850家擴增至2,400家，公司將依其未來三年展店節奏同步擴產。同時，振大環球在兩大客戶的加持下，也成為其他品牌願意洽談合作的關鍵敲門磚。