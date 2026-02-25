程泰收購裕國普通股 已達最低收購數量

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

程泰（1583）機械公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股已達最低收購數量，程泰25日表示，已有股東應賣598.8萬股，公開收購條件成就，應賣股東過年後紅包行情達標；程泰公開收購將持續至3月3日下午3點30分止。

程泰表示，在3月3日收購結束後，預計5個營業日內完成交割與價款支付，時程明確。裕國預計6月底召開股東常會全面改選董事，程泰稍早表示，不排除與收購競爭者久裕國際投資合作，爭取參與經營的機會。

隨著收購案順利推進，程泰集團在裕國的股權版圖也將發生劇變。據統計，程泰集團目前已持有裕國約9.7%股權，此次公開收購如能順利達到14.65%的預定上限，合計持股將一舉來到24.35%。

程泰將藉此超越經營團隊家族內部的單一投資公司，躍升為最大的單一法人股東。市場人士分析，握有這二成股權，將使程泰在今年股東常會與董事改選中，擁有舉足輕重、進可攻退可守的關鍵力量。

外界預期，程泰將挾著這股新興的股權優勢，成為裕國內控機制的主力，尤其著重在推動公司治理回歸正軌。這場由超高本益比40元收購價點燃的改革，隨著收購條件達標及大股東地位確立，也提前點燃裕國經營權之爭的戰火。

以肉品、倉儲及營建為主要三大營運主軸的裕國，預計6月底召開股東常會，全面改選6席董事及3席獨董。現任經營團隊由楊育偉主導，掌握多數席次，市場初估，經營團隊約掌控四成以上、但未達過半股權。

稍早，董事之一的久裕國際投資，提出以每股37元價格自2月2日至3月9日，公開收購裕國5%股權。程泰隨後於4日晚間也宣布，將出資7億元，以每股40元、自2月6日起至3月3日公開收購裕國股票，上限為14.65%。

目前，久裕持有裕國約9.33%股權，此次擬再收購5%股權，合計持股將達到14.33%。

