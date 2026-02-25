益得取得國內複方劑鼻噴產品藥證 下一步揮軍美國市場攻百億商機

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上櫃生技股益得（6461）25日宣布，該公司廠區開發的鼻噴複方劑已取得台灣藥證，這是益得首張鼻噴劑藥證，也是第一個由益得廠生產上市的產品。益得下一步將進軍美國，爭取每年約新台幣21.4億元的市場商機。

根據美國食品藥物管理局（FDA）臨床數據，複方的效用與單方相比，作用較快，對於症狀的減緩有更顯著的效果，美國過敏氣喘免疫學會(AAAAI)目前建議使用複方來治療過敏性與非過敏性鼻炎，預期可帶動臨床上的需求，後續將申請健保價格後在台上市，提供病友更多的用藥選擇。

益得總經理 Dr. Chawla 指出，這是益得廠首支生產銷售的產品，也就是益得廠從過去僅研發生產送件產品，現在轉變為具有商業化能力的生產製造廠，意義非凡，這不僅強化益得在台灣呼吸道專業藥廠的地位，對於參與國家藥物韌性整備計畫更有信心。

益得表示，該公司已在國內取得多項定量噴霧吸入劑（MDI）產品的藥證，今年在鼻噴劑型獲得實質突破，這項產品是與北美公司共同在美國開發，用於治療6歲以上兒童及成人之中度至重度過敏性鼻炎的相關症狀。

益得表示，取得台灣藥證象徵產品的品質、技術與療效獲得肯定，對於申請美國藥證更有信心，上市後將挑戰約6,700萬美元的美國市場規模（約新台幣21.4億元），近2年複合年成長率為8.29%，未來市場規模有望可達7.3億美元（約新台幣240億元）。

