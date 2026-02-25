台北101股權15.1%標售案 宏泰集團確定86億元得標

中央存保公司辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售結果，確定由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰人壽得標，得標金額每股新台幣38.72元，得標股數合計2億2220萬5095股，換算金額約86億元。

根據公告內容，此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託公司，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售。

中央存保公司今年2月10日公告台北101股權標售結果，由呈達投資與宏泰人壽得標，並於2月11日通知優先承購權人在3月5日前，回覆是否依得標金額行使優先承購權。

中央存保公司今天公告，因優先承購權人已於2月25日函知不行使優先承購權，因此依投標須知，由原得標人依決標結果承購標的股權。

中央存保公司說明，台北101股權標售案由呈達投資及宏泰人壽，以每股38.72元得標，得標股數合計2億2220萬5095股，得標總價為86億378萬1279元。