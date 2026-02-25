快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

台北101股權15.1%標售案 宏泰集團確定86億元得標

中央社／ 台北25日電
中央存保公司辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售結果。聯合報系資料照
中央存保公司辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售結果。聯合報系資料照

中央存保公司辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售結果，確定由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰人壽得標，得標金額每股新台幣38.72元，得標股數合計2億2220萬5095股，換算金額約86億元。

根據公告內容，此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託公司，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售。

中央存保公司今年2月10日公告台北101股權標售結果，由呈達投資與宏泰人壽得標，並於2月11日通知優先承購權人在3月5日前，回覆是否依得標金額行使優先承購權。

中央存保公司今天公告，因優先承購權人已於2月25日函知不行使優先承購權，因此依投標須知，由原得標人依決標結果承購標的股權。

中央存保公司說明，台北101股權標售案由呈達投資及宏泰人壽，以每股38.72元得標，得標股數合計2億2220萬5095股，得標總價為86億378萬1279元。

台北101 宏泰人壽

延伸閱讀

台北101精品櫃哥一句「帶不同女生」掀波 男客投訴見品牌回應又炸鍋

民進黨布局地方選舉！與會人士曝北市長「這2人」列入討論 未提及賈永婕

民眾搶舀台北101水池當發財水　賈永婕傻眼急發聲示警「切勿飲用」

台北101馬年春節走春亮點：賈董領軍舞獅賀歲，闔家漫遊皇后花園、必訪雲端秘境花園觀景台迎新春

相關新聞

中工之爭你來我往！寶佳補申報林文鵬為共同取得人 中工再質疑內線疑雲

中工（2515）經營權之爭再添爭議。寶佳集團旗下堡新投資今補申報，將擔任寶佳集團關聯企業、寶晶能源的獨董林文鵬列為中工股...

台北市總價2千萬內怎麼買 專家：這區買成屋「多出一間房」

永慶房產集團彙整2025年實價登錄資料，對比台北市各行政區總價2千萬元內預售屋與成屋的交易狀況與平均坪數後發現，台北市總...

台北101股權15.1%標售案 宏泰集團確定86億元得標

中央存保公司辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售結果，確定由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰...

蝴蝶蘭銷美零關稅變15% 蘭農自嘲高興沒幾天憂訂單減

台灣蘭花銷美關稅由談妥的零關稅再調為15%，蘭農日來心情七上八下，自嘲「高興沒幾天」，除侵蝕獲利，更憂心衝擊後續訂單。官...

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。