中工經營權戰爭議延燒 全通、長龍、聯洲三大委託書通路商四聲明反駁

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華工程董事長周志明。記者朱曼寧／攝影
針對中華工程（2515）24日記者會所提出委託書通路業者指控，25日三大通路商包括全通事務處理、長龍會議顧問、聯洲企管顧問共同發表四大聯合聲明表示，第一三家公司與中工股東會顧問服務，已在2025年5月29日中華工程2025年度股東常會結束時已履行完畢，第二三家公司與中工無任何有效存續之委任契約，自然無所謂「終止委任」之問題。

第三中工將已履行完畢之委任關係，「刻意包裝為仍存續契約」，已造成市場重大誤解，並對三家公司造成商譽、名譽權益損害，第四、三家公司長期以來秉持專業與自律原則從事業務，並高度重視受託責任、商業秩序與市場信賴。

三大委託書通路商重申，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為，對於任何試圖以不實時間軸與錯誤事實框架誤導市場之行為，全通、長龍、聯洲無法接受。

市場 中工 股東會

