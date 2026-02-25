中工之爭你來我往！寶佳補申報林文鵬為共同取得人 中工再質疑內線疑雲

中工（2515）經營權之爭再添爭議。寶佳集團旗下堡新投資今補申報，將擔任寶佳集團關聯企業、寶晶能源的獨董林文鵬列為中工股份「新增共同取得人」，揭露其持股逾438萬股。對此，中工發出三點嚴正聲明，質疑事後補申報「難掩內線交易疑慮」，並呼籲檢調與主管機關立即徹查相關資金來源與交易行為。

寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2月13日至24日10個交易日內，再買進逾1％的中工股票，將集團旗下對中工的持股進一步推升到接近18％的水位，其中最為人注意的是，鉅業國際法律事務所律師，並擔任寶佳集團關聯企業、寶晶能源的獨董林文鵬也在內。

中工指出，前一日才召開記者會揭露林文鵬等人於重大訊息公開前，由零持股異常大量買進公司股票，今日堡新投資即緊急補件，將林文鵬納入共同取得人，使成員由15人增至16人。公司質疑，此種「遭揭發後才補正」的行為，明顯為事後補救，行政上的補申報並不能排除其涉嫌內線交易或操縱股價的疑慮。

中工進一步指出，林文鵬短期內投入龐大資金買進單一個股，其資金來源及金流背景有待釐清。中工呼籲檢調、金管會與相關單位應立即查核相關帳戶與資金流向，確認是否涉及人頭帳戶或特定勢力介入，以維護市場秩序與16萬名股東權益。

此外，中工也駁斥外界關於林文鵬已辭任中石化顧問的不實說法，強調相關委任關係仍在有效期間，若在受任期間參與併購及大量持股，恐涉及利益衝突及律師倫理爭議。

而針對中工於昨日指控，全通、長龍、聯洲三通路也發布聲明，強調去年5月29日就以履約完畢，中工所言與客觀事實不符，並重申絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為。