港務公司14周年慶 頒發年度金舫獎及首度台菲締結姊妹港

臺灣港務公司25日於高雄港旅運中心舉行14周年慶，活動以「駿馬奔騰賀新春」為主題，結合新春團拜，邀集交通部、港區公協會、航商業者、CIQS及退休人員等逾200多位貴賓共襄盛舉，見證高雄港與菲律賓蘇比克灣港正式締結姊妹港。

港務公司周永暉董事長轉達交通部陳世凱部長感謝過去一年港航同仁的辛勞與付出，並說明114年度營業收入達235.3億元，由衷感謝航港產業各界的長期支持，以及港務團隊持續精進，連年締造佳績。在各項業務中，郵輪旅運成果尤為亮眼，114年度國際郵輪航次達567艘次，年增37%、旅客人次達115.67萬，已超越疫情前水準。

港務公司未來將持續秉持「強港航、智管理、興觀光、達永續」四大發展主軸，強化港埠建設與服務量能，提升郵輪服務品質，並善用數位與永續的創新思維，推動軟硬體服務升級，帶動航港產業與觀光經濟共榮成長。

經由外交部的牽線，港務公司在港口外交再傳捷報。高雄港與菲律賓蘇比克灣港（Port of Subic Bay）簽署姊妹港協議，由港務公司王錦榮總經理及蘇比克灣管理局Gonzales董事代表簽署。蘇比克灣港為菲國首座自由貿易港，亦為重要造船及物流轉運中心，此次締盟除響應國家「新南向政策」，雙方也將深化港口營運發展、港區安全管理、數位資通安全資訊與人員交流合作，強化高雄港於亞太區域航運網絡之關鍵門戶地位。

港務公司並積極支持國家能源轉型政策。臺中港務分公司於活動中與台電公司完成簽署該公司承租臺中港南方水域投資興建「天然氣管線及附屬設施」契約。該計畫天然氣年輸運量預計達230萬噸，展現港務公司在關鍵基礎設施建設上，積極扮演支撐國家能源安全的重要角色。

港務公司同步舉辦金舫獎頒獎典禮，表揚貨櫃碼頭經營、散雜貨碼頭經營、裝卸承攬、船務代理、港埠永續及年度卓越等領域共計30家港區績優業者，今年更首度頒發「港埠特別貢獻獎」，由高群裝卸公司王武雄董事長獲獎，以表彰其長年深耕航港領域，推動產業進步之卓越貢獻。

港務公司表示，未來將持續優化港口營運效能，並落實環境、社會與公司治理目標，並與航港夥伴攜手合作，在既有基礎上穩步前行，引領臺灣港群開創新局。