台北市總價2千萬內怎麼買 專家：這區買成屋「多出一間房」

永慶房產集團彙整2025年實價登錄資料，對比台北市各行政區總價2千萬元內預售屋與成屋的交易狀況與平均坪數後發現，台北市總價2千萬元內預售屋交易稀少，過半行政區交易占比不到一成，即便仍有預售屋可選，坪數也明顯小於成屋。

相較之下，同樣總價帶的成屋在各區交易占比普遍高出許多，萬華區占比更高達72.2%，顯示在相同總價條件下，成屋市場有更多選擇，同時成屋在居住空間與實用性上也更具優勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市預售屋整體推案量相對稀少，再加上土地取得成本與營建成本持續上升，台北市新推預售案總價水準普遍墊高，使得總價2千萬元內預售產品稀少，或是多半以小坪數為主、僅出現在部分特定區域等，因此在整體預售市場中的成交占比自然偏低。

相較於預售屋的狹窄空間，成屋在同樣的預算下則展現出顯著的優勢；數據顯示，北市文山區成屋平均交易坪數達25.6坪，對比預售屋的13.5坪，坪數差距竟高達12.1坪。士林區與大同區也分別有6.8坪與6.4坪的顯著差距。

陳金萍表示，文山、士林等區域成屋市場供給相對多元，同樣總價2千萬元的預算，在成屋市場有機會買到正兩房甚至小三房的格局，但在預售市場，僅能換取不到20坪的小空間。

陳金萍強調，對兩人以上小家庭或重視生活品質的買方來說，同樣總價下，購買成屋多出來的坪數、幾乎等於「多出一間房」，CP值相對較高。

若進一步觀察交易占比，中正、大安蛋黃區2千萬元以下預售屋交易占比不滿1%，反觀成屋市場仍有兩成以上的交易量。

而大同、中山、文山、北投、萬華五個行政區2千萬元內的成屋交易占比超過半數，其中又以萬華區的72.2%的交易占比最高，顯示2千萬元仍是台北市成屋市場的主流價格帶。

陳金萍分析，萬華區成屋市場以早期開發的公寓與中低樓層電梯住宅為主，屋齡普遍偏高，加上區內住宅產品以中小坪數為主，總價較不易被推升，使得2千萬元內的成屋在市場上具備較高供給比例，進而反映在實際成交占比上。