快訊

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

台北市總價2千萬內怎麼買 專家：這區買成屋「多出一間房」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。圖／聯合報系資料照
台北房市示意圖。圖／聯合報系資料照

永慶房產集團彙整2025年實價登錄資料，對比台北市各行政區總價2千萬元內預售屋與成屋的交易狀況與平均坪數後發現，台北市總價2千萬元內預售屋交易稀少，過半行政區交易占比不到一成，即便仍有預售屋可選，坪數也明顯小於成屋。

相較之下，同樣總價帶的成屋在各區交易占比普遍高出許多，萬華區占比更高達72.2%，顯示在相同總價條件下，成屋市場有更多選擇，同時成屋在居住空間與實用性上也更具優勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市預售屋整體推案量相對稀少，再加上土地取得成本與營建成本持續上升，台北市新推預售案總價水準普遍墊高，使得總價2千萬元內預售產品稀少，或是多半以小坪數為主、僅出現在部分特定區域等，因此在整體預售市場中的成交占比自然偏低。

相較於預售屋的狹窄空間，成屋在同樣的預算下則展現出顯著的優勢；數據顯示，北市文山區成屋平均交易坪數達25.6坪，對比預售屋的13.5坪，坪數差距竟高達12.1坪。士林區與大同區也分別有6.8坪與6.4坪的顯著差距。

陳金萍表示，文山、士林等區域成屋市場供給相對多元，同樣總價2千萬元的預算，在成屋市場有機會買到正兩房甚至小三房的格局，但在預售市場，僅能換取不到20坪的小空間。

陳金萍強調，對兩人以上小家庭或重視生活品質的買方來說，同樣總價下，購買成屋多出來的坪數、幾乎等於「多出一間房」，CP值相對較高。

若進一步觀察交易占比，中正、大安蛋黃區2千萬元以下預售屋交易占比不滿1%，反觀成屋市場仍有兩成以上的交易量。

而大同、中山、文山、北投、萬華五個行政區2千萬元內的成屋交易占比超過半數，其中又以萬華區的72.2%的交易占比最高，顯示2千萬元仍是台北市成屋市場的主流價格帶。

陳金萍分析，萬華區成屋市場以早期開發的公寓與中低樓層電梯住宅為主，屋齡普遍偏高，加上區內住宅產品以中小坪數為主，總價較不易被推升，使得2千萬元內的成屋在市場上具備較高供給比例，進而反映在實際成交占比上。

陳金萍表示，成屋除了價格相對實惠，也不須等待預售屋施工工期、以及未來貸款條件可能變動的風險，還有可運用坪數較多、可立即入住等優勢，對於購屋族而言，是相對務實且穩健的選擇。

據2025年實價登錄資料，台北市文山、士林等區成屋市場供給相對多元，同樣總價2千萬元的預算，在成屋市場有機會買到正兩房甚至小三房的格局，但在預售市場，僅能換取不到20坪的小空間；對兩人以上小家庭或重視生活品質的買方來說，同樣總價下，購買成屋多出來的坪數、幾乎等於「多出一間房」，CP值相對較高。永慶房產集團提供
據2025年實價登錄資料，台北市文山、士林等區成屋市場供給相對多元，同樣總價2千萬元的預算，在成屋市場有機會買到正兩房甚至小三房的格局，但在預售市場，僅能換取不到20坪的小空間；對兩人以上小家庭或重視生活品質的買方來說，同樣總價下，購買成屋多出來的坪數、幾乎等於「多出一間房」，CP值相對較高。永慶房產集團提供

預售屋 市場 台北

延伸閱讀

上海再放寬樓市發布新「滬七條」專家：釋放積壓合理需求

公務人員用生成式AI限制多 專家：可效法新加坡建立封閉式雲端

正偏財雙贏！專家曝四星座「靈感點金」：天秤遇貴人、雙子副業發財

川普想課全球15%關稅 專家：仍有適法性問題

相關新聞

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

台北市總價2千萬內怎麼買 專家：這區買成屋「多出一間房」

永慶房產集團彙整2025年實價登錄資料，對比台北市各行政區總價2千萬元內預售屋與成屋的交易狀況與平均坪數後發現，台北市總...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。