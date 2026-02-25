快訊

不斷更新／中了直接退休！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號出爐

「你媽是慰安婦嗎？」國中男師開嗆網友惹議 教育處介入調查

台肥：看好半導體製程化學品 暫停投入氫能市場

中央社／ 台北25日電

台肥總經理陳右欣今天表示，現階段肥料不漲價立場不變，而肥料廢棄物再利用可降低銷售虧損一半金額，加上轉投資沙烏地阿拉伯朱拜爾肥料公司、不動產出租，將可穩定獲利；爭取向半導體業房客提供半導體製程化學原料，開拓獲利來源。

台肥今天舉行媒體交流會，陳右欣指出，現階段策略就是市場需要什麼，台肥就提供什麼，若市場不確定且充滿風險，就不可躁進；氫能發電雖符合綠能環保，但穩定的客戶在哪裡，現在根本無法掌握，若繼續投入將面臨極大風險，必須暫時喊停。

陳右欣說，氫能發電當然會持續評估，但重點是現階段沒有掌握穩定的客戶，提供發電用氫能成本很高，貿然投入只會造成虧損。她說，開源節流是目前最重要的策略，包括暫停投入氫能市場，避免風險，將製肥的廢棄物稍加處理後再利用，既可節省廢棄物處理費用，又可重新投入變為商品的一部分。

至於電子級化學產品，陳右欣認為，可優先鎖定新竹承租台肥辦公大樓的半導體業者，台肥製肥過程中，確實有半導體製程所需的化學品原料，將可為台肥「開源」；她期盼讓台肥的房客變成事業夥伴。

對於暫停投入氫能市場，她直言，亞洲國家的氫能發電以日、韓較成熟，且政策聚焦氫能，甚至還有補助，但台灣發展綠能，卻未很明確聚焦氫能，所以在毛利率不可期且沒有穩定客源情況下，目前只能暫時喊停。

談到不動產租金收入，陳右欣指出，台肥一年約有20幾億元的租金收入，其中南港C2年租金即約10億元，在活化資產目標下，現階段以只租不售為原則。南港C4預計2028年底、2029年初完工，將可帶來不錯的收益。

肥料凍漲部分，她表示，除照顧農民，其實也有穩定物價作用，關係全台的物價水準，盼今年下半年或明年能著手進行農業廢棄物的再利用，降低龐大廢棄物處理費用及肥料成本。

另外，台肥與東正投資顧問公司租賃糾紛訴訟，經法院調解成立，相關費用去年已攤提完畢，相關建物樓層可再出租，收取租金。

台肥 廢棄物 半導體

延伸閱讀

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷 搶救後傷重不治

永光、台化拚低軌衛星鏈

錯誤分裝奪命！新進員工誤拿酸性桶裝硫化鈉 慘遭劇毒硫化氫毒死

楊志良／「德」與「位」的糾纏

相關新聞

中工之爭你來我往！寶佳補申報林文鵬為共同取得人 中工再質疑內線疑雲

中工（2515）經營權之爭再添爭議。寶佳集團旗下堡新投資今補申報，將擔任寶佳集團關聯企業、寶晶能源的獨董林文鵬列為中工股...

台北市總價2千萬內怎麼買 專家：這區買成屋「多出一間房」

永慶房產集團彙整2025年實價登錄資料，對比台北市各行政區總價2千萬元內預售屋與成屋的交易狀況與平均坪數後發現，台北市總...

台北101股權15.1%標售案 宏泰集團確定86億元得標

中央存保公司辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司（台北101）股權公開標售結果，確定由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰...

蝴蝶蘭銷美零關稅變15% 蘭農自嘲高興沒幾天憂訂單減

台灣蘭花銷美關稅由談妥的零關稅再調為15%，蘭農日來心情七上八下，自嘲「高興沒幾天」，除侵蝕獲利，更憂心衝擊後續訂單。官...

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。