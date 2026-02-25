台肥：看好半導體製程化學品 暫停投入氫能市場

台肥總經理陳右欣今天表示，現階段肥料不漲價立場不變，而肥料廢棄物再利用可降低銷售虧損一半金額，加上轉投資沙烏地阿拉伯朱拜爾肥料公司、不動產出租，將可穩定獲利；爭取向半導體業房客提供半導體製程化學原料，開拓獲利來源。

台肥今天舉行媒體交流會，陳右欣指出，現階段策略就是市場需要什麼，台肥就提供什麼，若市場不確定且充滿風險，就不可躁進；氫能發電雖符合綠能環保，但穩定的客戶在哪裡，現在根本無法掌握，若繼續投入將面臨極大風險，必須暫時喊停。

陳右欣說，氫能發電當然會持續評估，但重點是現階段沒有掌握穩定的客戶，提供發電用氫能成本很高，貿然投入只會造成虧損。她說，開源節流是目前最重要的策略，包括暫停投入氫能市場，避免風險，將製肥的廢棄物稍加處理後再利用，既可節省廢棄物處理費用，又可重新投入變為商品的一部分。

至於電子級化學產品，陳右欣認為，可優先鎖定新竹承租台肥辦公大樓的半導體業者，台肥製肥過程中，確實有半導體製程所需的化學品原料，將可為台肥「開源」；她期盼讓台肥的房客變成事業夥伴。

對於暫停投入氫能市場，她直言，亞洲國家的氫能發電以日、韓較成熟，且政策聚焦氫能，甚至還有補助，但台灣發展綠能，卻未很明確聚焦氫能，所以在毛利率不可期且沒有穩定客源情況下，目前只能暫時喊停。

談到不動產租金收入，陳右欣指出，台肥一年約有20幾億元的租金收入，其中南港C2年租金即約10億元，在活化資產目標下，現階段以只租不售為原則。南港C4預計2028年底、2029年初完工，將可帶來不錯的收益。

肥料凍漲部分，她表示，除照顧農民，其實也有穩定物價作用，關係全台的物價水準，盼今年下半年或明年能著手進行農業廢棄物的再利用，降低龐大廢棄物處理費用及肥料成本。

另外，台肥與東正投資顧問公司租賃糾紛訴訟，經法院調解成立，相關費用去年已攤提完畢，相關建物樓層可再出租，收取租金。