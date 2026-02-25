木心板產製業者聯合漲價 公平會開罰

木心板產製業者合意漲價，踩到聯合行為紅線，公平會今天發布新聞稿，宣布對冠帝興業股份有限公司、元厚企業股份有限公司、川記木業股份有限公司等業者開罰。

公平會今天委員會議通過，冠帝興業股份有限公司、元厚企業股份有限公司、川記木業股份有限公司、崇霖企業股份有限公司及鳳山木業股份有限公司於113年7月合意調漲木心板價格行為，影響市場供需功能，違反公平交易法聯合行為禁止規定，分別處冠帝公司新台幣20萬元、元厚公司10萬元、川記公司10萬元、崇霖公司10萬元及鳳山公司10萬元，總計60萬元罰鍰。

木心板是市場慣用的裝潢板材，目前國內木心板產製業者約有10家（不包含代工業者），各業者產製的木心板同質性高，市場競價激烈，個別業者調價困難度高。

然而，公平會接獲檢舉，木心板產製業者於113年7月30日召開會議，達成調漲每片木心板價格20元的結論，便立案調查。

公平會指出，113年7月因國外木材原料供應商擬調漲木材價格等，為了順利反映成本，冠帝公司邀集元厚公司、川記公司、崇霖公司及鳳山公司於同年7月30日召開會議，各業者討論後，決定以20元作為調價基礎，並發布會議結論於聯誼會LINE群組，供其他同業參考。

會後各業者實際調漲幅度雖沒有達到會議結論標準，不過木心板市場長期供過於求，在市場需求有限下，凝聚調價共識成為帶動木心板價格上漲的關鍵因素。公平會並指出，與會業者是木心板市場的主力業者，這次調價也促使其他同業甚至下游業者趁機調價，或以此作為與客戶議價基礎，導致木心板整體市場價格上揚，影響市場供需功能，違反公平交易法第15條聯合行為禁止規定。

公平會提醒，同業間透過書面、聚會或社群網路互通訊息，交換敏感價格資訊或共同決定價格，均可能構成聯合行為的違法，業者須審慎留意。