中油董事長方振仁：今年拚轉虧為盈 目標獲利80億元、全年營收1.1兆元

中油25日舉行媒體春酒，董事長方振仁致詞表示，預估今年原油、天然氣價格平穩，今年預期力拚由虧轉盈，獲利目標80億元、營收目標1.1兆元。他也表示，雖然有美國、伊朗衝突因素影響，仍預估今年油價大約落在每桶55-65美元區間。

方振仁致詞指出，去年公司虧損91億元、累計虧損804億元，但公司整體營運平穩，日常營運也有賺錢，虧損主要原因是海外資產虧損認列所致。今年將努力開源節流，並努力爭取政府財政支持，期待能轉虧為盈。

他表示，預估今年整體原油生產仍處於過剩，預估全年產能過剩約300萬桶，預計今年原油、天然氣價格呈平穩，雖然目前因美國、伊朗衝突，帶動原油價格走高至每桶70元，但估全年度價格將在55-65美元之間，對中油來說，營運有望較去年平穩。他也指出，美、伊衝突雖可能帶來短期影響，但依據過往經驗，不會造成太大的長期性衝擊。

對於天然氣價格部分，方振仁表示，未來恢復計價機制以後，希望能對公司帶來較高的獲利。

關於向美國採購阿拉斯加天然氣一案，方振仁表示，目前無論是在投資或採購方面，都還處在「撲朔迷離」的狀態，尚未收到開發商提供的FEED（前段工程設計）資料，因此尚無法進行投資效益評估。不過，他也指出，去年中油的天然氣進口量是2,310萬噸，今年預計會提高至2,350萬噸左右，國內整體的天然氣需求呈現增長趨勢，加上美國的天然氣相對免於地緣政治干擾風險，價格上有優勢、品質也符合國內需求，因此將慎重考慮。

他也強調，分散氣源是中油重要策略，目前中油從美國採購的天然氣比率約占10%，遠低於向澳洲、卡達採購的比率。採購美國天然氣之舉，與關稅無絕對關係，而是「本來就要買」，美國天然氣本身無論從距離或安全角度皆有優勢，只要符合商業條件考量，沒有理由不向美國採購。他表示，比較均衡的狀態是美國、澳洲、卡達各三分之一，將會朝均衡原則處理。如果阿拉斯加案可以開發、又符合商業條件，預估向美國採購的天然氣比重，將增加至33%。