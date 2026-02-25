不銹鋼市場逐步回溫 華新3月盤價316調漲每公噸4,000元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

華新（1605）25日發布3月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸2,000元，316調漲每公噸4,000元，200系維持平盤，400系調漲每公噸1,000元。

華新表示，受印尼宣布大幅縮減全球最大鎳礦場約70%開採配額影響，鎳價獲得有力支撐；同時，鉬、鉻及廢不銹鋼等主要原料價格持續走揚，鋼廠整體製造成本壓力明顯升高。此外，隨著不銹鋼主要消費市場於3月結束年度長假，市場需求已逐步回溫。

華新表示，經綜合考量原物料價格行情及協助下游客戶維持接單競爭力，因此3月不銹鋼盤價除了200系維持平盤外，其餘300系、316、400系皆調漲。

不銹鋼 市場

