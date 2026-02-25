快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

台泥啟動「尼莫人才計畫」找出π型人才 高階主管帶領參與轉型實戰

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥企業團舉辦全球年會，在董事長張安平（左一）帶領下，讓各國跨事業群夥伴切磋技術、交換營運實務。台泥／提供
台泥企業團舉辦全球年會，在董事長張安平（左一）帶領下，讓各國跨事業群夥伴切磋技術、交換營運實務。台泥／提供

台泥（1101）25日宣布，台泥企業團在2026年將啟動新的人才招募計畫，名為「尼莫人才計畫」，要尋找具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π型人才，並期待投遞的青年世代附上一篇個人觀點。台泥董事長張安平強調：「我們不是缺人，而是缺能在不確定時代做出判斷的人。因此，台泥更看重人才對未來的洞察力與價值觀，而不僅僅是過去的履歷。」

台泥表示，根據世界經濟論壇（WEF）發布之《2023-2027未來就業報告》指出，全球正處於技能大轉型期，高達44%的員工核心技能預計在五年內失效，認知彈性與複雜問題解決能力已成為未來人才的生存關鍵。

當許多數企業轉向以AI技術過濾求職者，台泥企業團在2026年啟動的年度招募反其道而行，推出「尼莫人才計畫」，尋找具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π型人才，並期待投遞的青年世代附上一篇個人觀點。

張安平強調：「我們不是缺人，而是缺能在不確定時代做出判斷的人，因此，台泥更看重人才對未來的洞察力與價值觀，而不僅僅是過去的履歷。」

台泥指出，「尼莫人才計畫」靈感源自150年前科幻小說先驅凡爾納的作品《海底兩萬里》，書中主角尼莫船長掌舵鸚鵡螺號潛艇，憑藉超前智慧與膽識，探索未知深海，運用大海自然資源生存。同樣地，台泥為了航向以低碳建材、資源循環與綠色能源為核心的全球布局，需要吸納更多跨財務商管、機電、材料、土木等領域人才。

台泥表示，這類人才呼應了國際指標顧問公司麥肯錫在未來人才趨勢研究中，對「雙核心專業」的強調，也就是有別於單一專長的T型人才，現今企業更需具備雙專業之稱的π型人才，一足深耕於核心技術的深度，另一足具備多語溝通與國際整合的韌性，並以「跨域思維」連結兩者，使其能在全球轉型的複雜局勢中拆解問題。

台泥將在3月7日台大校園招募活動中，首度亮相《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位，現場展出水泥復刻的人類首部人權宣言《居魯士圓柱》、羅丹的《沉思者》與隱喻全球暖化危機的《末世之鐘》等展品。這種不以科技介面為主體、反而訴求跨越千年文明進展的溝通模式，是台泥希望發出的訊號，在技術可被代勞的時代，「思想」與「跨域整合能力」才是人才最核心的重量。

「席位有限，責任無限。」台泥表示，「尼莫人才計畫」目標為台泥建立具備全球移動力的領航梯隊，入選者將參與歐洲、亞洲與非洲的實戰轉型專案，並由各事業群高階主管親自溝通指導。為了發掘真正具備思辨力的人才，「尼莫人才計畫」在首關履歷投遞階段要求求職者針對台泥選定的七大議題提交個人觀點，作為評估其思維深度與解決問題能力的首要基準。

「尼莫人才計畫」希望找到年輕新血，在複雜多變的全球賽局中，將個人觀點轉化為實質的轉型推動力，並在參與全球產業範例轉移的歷程中，鍛造出具備高度國際競爭力的實戰視野。

台泥 履歷 科幻小說

延伸閱讀

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

透過消費習慣減碳 農業部環境部共推農產品碳足跡認證

美國關稅變動恐影響中小企業？侯友宜：用AI協助轉型、帶至海外招商

相關新聞

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。