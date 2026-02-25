燁聯連續四個月開漲盤 預期唐榮、華新將跟進
不銹鋼上游廠燁聯（9957）25日連續四個月開出漲盤，3月新價每公噸上揚2,000元，以反映國際原物料成本急劇飆升及下游強勁的需求動能。在AI產業應用擴增與印尼鎳礦減產雙重利多下，不銹鋼產業有望揮別低迷，邁入新一輪漲價利多，預期後續唐榮（2035）與華新麗華（1605）等上游廠將跟進調高售價。
燁聯新價，主要應用在家電以及建材的304系產品每公噸漲2,000元，具備耐腐蝕特性的316L附價同樣漲2,000元；至於430系則調漲1,000元。
燁聯表示，不銹鋼市場的復甦動能與AI產業的爆發密不可分。受惠於高效能運算中心與AI伺服器對散熱模組、支架及精密殼體的高品質材料需求，不銹鋼的使用比例顯著提升。
