快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

燁聯連續四個月開漲盤 預期唐榮、華新將跟進

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

不銹鋼上游廠燁聯（9957）25日連續四個月開出漲盤，3月新價每公噸上揚2,000元，以反映國際原物料成本急劇飆升及下游強勁的需求動能。在AI產業應用擴增與印尼鎳礦減產雙重利多下，不銹鋼產業有望揮別低迷，邁入新一輪漲價利多，預期後續唐榮（2035）與華新麗華（1605）等上游廠將跟進調高售價。

燁聯新價，主要應用在家電以及建材的304系產品每公噸漲2,000元，具備耐腐蝕特性的316L附價同樣漲2,000元；至於430系則調漲1,000元。

燁聯表示，不銹鋼市場的復甦動能與AI產業的爆發密不可分。受惠於高效能運算中心與AI伺服器對散熱模組、支架及精密殼體的高品質材料需求，不銹鋼的使用比例顯著提升。

不銹鋼 燁聯 AI

延伸閱讀

鎳價大漲 不銹鋼廠前景俏

全民權證／華新 選逾六個月

不銹鋼回暖 唐榮3月拚盈

全民權證／華新 選價內外15%

相關新聞

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。