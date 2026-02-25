中油董事長方振仁：今年拚轉盈獲利目標80億 阿拉斯加開發案今年敲定

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油董事長方振仁。記者謝柏宏／攝影
台灣中油公司董事長方振仁25日表示，截至去年底，中油累積虧損達到804億元，今年因油價平穩，整體可望轉虧為盈，今年營收目標1兆1,812億元，獲利要挑戰80億元。台灣中油並會向經濟部爭取持續增資，提出四年超過3000億元的增資計畫。

台灣中油25日舉行新春媒體交流會，針對當前國際油價趨勢，他預期今年全球原油生產呈現供過於求，預估產能過剩量全年約300萬桶，推估原油與天然氣價格將維持相對平穩，預期國際油價今年約在每桶55至65美元的之間，但是一旦美國與伊朗爆發進一步衝突， 國際油價短期之內可能飆升至100美元。

針對台灣中油今年的營運展望，方振仁表示，台灣中油去年虧損91億元，累積虧損804億元，但其中主要是台灣中油的海外礦區資產減損去年認列了125億元損失，整體而言台灣中油去年的本業營運正常。展望今年，台灣中油營收目標為1兆1,812億元，稅前盈餘80億元。

方振仁表示，台灣中油正積極調整進口結構，去年美國天然氣（LNG）進口占比約 10%，相對的來自卡達與澳洲的占比都達到三成以上。為了降低地緣政治風險，特別是避開西邊海域（如紅海、蘇伊士運河）的干擾，增加從台灣東邊太平洋航線過來的美國氣源，已成為既定政策。

針對外界關注的阿拉斯加投資案，方振仁表示，目前開發商仍在進行評估，尚未做出最終投資決定（FID），目標今年內將完成最終投資決定。他強調，台灣中油對美國的天然氣採購比例還會再往上增加，中長遠的策略目標是達成卡達、澳洲、美國各占三分之一均衡配比，以確保國內能源供應的韌性。

針對國內能源價格穩定機制，方振仁說，未來將持續強化開源節流，並爭取政府支持調整價格基準。天然氣方面將推動電業氣價回歸既有的公式機制，讓價格反映實際成本，這將成為公司今年獲利的重要動能。台灣中油也將繼續推動觀塘、台中、永安及洲際等接收站的增擴建設施，確保國內天然氣供應穩定。面對國際局勢的不確定性，中油將保持高度警覺，隨時觀測美國關稅政策及中東局勢對全球經濟與能源供應的潛在衝擊。

中油公司 國際油價 美國

