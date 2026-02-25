中鋼產銷聯誼會 營業處長陳柏翰釋出樂觀訊號

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）25日與鋼線鋼纜業產銷聯誼會；中鋼營業處長陳柏翰指出，第1季接單明顯優於預期，下游備料與需求活絡程度超出原先績效目標，顯示市場動能回溫；他強調，第2季盤價向上調整的可能性偏高，目前仍在蒐集資訊並審慎評估，中鋼將兼顧下游競爭力與中長期合作關係再做決策。

陳柏翰表示，近來澳洲煤礦價格上漲，推升煉鋼成本墊高；鐵礦石價格相對穩定，各國鋼廠在壓力下，外銷報價普遍持續上漲，國際鋼市呈現偏強格局。這種全球價格連動效應讓台灣鋼價難以完全脫鉤，成為促使中鋼考慮調漲價格重要因素。

聯誼會上，市場關注「專案價」議題，部分加工與出口業者擔憂第2季可能暫停彈性調價機制，將增加營運壓力。陳柏翰澄清，並非取消專案價格，而是將透過更 多元的配套機制協助不同產業客戶穩定生產和出貨節奏。他表示，中鋼會在調整中留有彈性，避免讓部分客戶因價格機制改變而影響供應鏈運作。

在全球鋼市逐步回暖、原料價格支撐與終端需求恢復的多重利多下，中鋼對第2季盤價上調持相對樂觀態度，陳柏翰仍強調，會審慎評估市場承受力及下游產業合作關係，隨著國際鋼市走勢穩健回升，中鋼盤價政策動將成為產業動向的重要觀察指標。

