蝴蝶蘭銷美零關稅變15% 蘭農自嘲高興沒幾天憂訂單減

台灣蘭花銷美關稅由談妥的零關稅再調為15%，蘭農日來心情七上八下，自嘲「高興沒幾天」，除侵蝕獲利，更憂心衝擊後續訂單。官員則說，為降低市場風險，未來會加速輔導業者開拓多重客源。

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展後天將在農業部台南後壁花卉創新園區登場，各地蘭農日來在展區忙布置會場，談到對美關稅起落，工作人員說，我方政府很努力才談出漂亮的條件，怎知美國最高法院裁定其原有對各國徵收「對等關稅」違憲後，如今演變成台灣蝴蝶蘭銷美未來又得課徵15%關稅，真的讓業者超傻眼。

「零關稅跟15%真的差很多！」栽種逾10公頃的蝴蝶蘭台南牛記蘭園說，蝴蝶蘭現在是薄利多銷，15%關稅幾乎壓縮蘭花業者獲利，也會影響客戶下單意願；估計未來訂單恐怕少掉3成甚至更多，「說不擔心是騙人的」。

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，蘭花業者因美國關稅從去年一直苦撐到現在，好不容易盼到零關稅，沒想到才過不久，這個過年前的大紅包就被收回去，新消息是要收15%關稅，但台灣農民韌性很強，希望政府能繼續支持這個產業，爭取貿易優惠、平衡產業發展。

主要外銷精品蘭花如萬代蘭的台中四倍體蘭園業者說，因自己產品走高價位路線區隔主流市場，且長期都是客戶負擔關稅，相對影響較小，但不諱言，新的關稅上路，客戶負擔加重，買氣多少會受影響。

台南西港蘭農葉志崑則比喻說，若原來100元，15%就是115元，一來一往就是1成5，對業者及客戶來說真的很有感。他苦笑說，「才高興沒幾天」，怎一覺醒來關稅又變了。

外貿協會行銷專案處副處長林正大說，台灣蝴蝶蘭去年外銷衰退4.3%，未來銷美關稅與主要競爭對手荷蘭關稅都是15%，算不幸中萬幸，「我們不怕競爭，只怕不公平競爭」。

目前蘭花有4成外銷美國，外貿協會主要任務是分散市場，為降低風險，未來會更加強拓展分散市場，過去邀請6國買主，此次蘭展邀請20國買主，包括中亞、中南美洲、非洲等；今年就有來自烏茲別克、哈薩克等中亞國家來蘭展洽談，算是好的開始。