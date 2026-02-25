碳費將開徵、關稅挑戰接踵而來 新北：持續提供協助輔助中小企業

新北市政府今日開市政會議，經發局以「2026馬力全開．百業齊發」為題做專題報告。新北市長侯友宜表示，新北身為產業重鎮，必須扮演帶動台灣經濟向前的火車頭角色，從庶民經濟的「溫度」、產業轉型的「速度」到國際招商的「高度」三者並進，強化產業動能，促進新北經濟繁榮發展。

經發局長盛筱蓉指出，新北市自2019年起已完成15座市場改造及啟動10座市場改建，預計投入70億元，至2030年目標完成30座市場改造及新改建。金山中繼市場即將於3月正式開幕，新莊興化市場、汐止中正市場也預計於年底前完工。

面對今年1月歐盟CBAM啟動、5月台灣碳費開徵及美國關稅的挑戰，盛筱蓉表示，新北已備妥「轉型雙引擎」。首先是全台首創的「Net Zero碳健檢中心」，提供企業碳健檢諮詢輔導及人才培育，協助企業化解碳焦慮。其次是今年首度推出的「新北產業AI化輔導計畫」，預計於第2季啟動，輔導企業將AI技術導入營運與製程，讓中小企業在數位浪潮中站穩腳步。

在招商引資方面，新北「招商一條龍」已落實投資311件，投資金額逾7250億元，創造逾11.3萬個就業機會，今年預計完成板橋「馥華艾美酒店」、林口「東森企業總部」及「ASML艾司摩爾」林口廠房等投資案。

市府今年也持續協助企業開發多元市場，帶領企業4月前往中東沙烏地阿拉伯參加「中東先進科技展」，並至阿曼商洽，以及6月到美國參加「北美自動化技術展」搶攻全球訂單，展現新北接軌國際的強大實力。