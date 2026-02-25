住進去才知道！信義房屋Podcast揭南北熱門物件差異漸縮小

為什麼現代人買房偏好電梯大樓而不是透天厝？公設比高、管理費貴，真的是多花錢，還是換來生活便利與安全感？信義房屋《房屋聽信義》Podcast最新一集邀請信義房屋永康店店長李聿旌、信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德從南北居住型態差異出發，延伸探討小宅化趨勢，並帶民眾理解那些「住進去才知道」的關鍵細節。

節目中指出，過去台南透天產品交易占比一度可達五成，反觀台北市因土地稀缺、地價高昂，透天產品多為早年存量或高總價豪墅，市場主流仍以電梯大樓為主。

李聿旌分享，過去中南部購屋族偏好「功能最大化」的透天厝，但隨著生活型態改變，越來越多人轉向重視管理、安全與便利性。以科技業雙薪家庭為例，即便預算足以購買電梯透天別墅，仍選擇社區型大樓，原因包括免追垃圾車、包裹代收、24小時保全與物業管理等，讓生活品質升級。

北部大樓化趨勢更明顯，捷運路網成熟後，「捷運宅」已從加分條件變為基本配備。曾敬德補充，距離捷運站300公尺內為最受歡迎，500公尺內仍具競爭力，超過1公里價格帶便會出現明顯落差。

此外，公設比常被視為購屋痛點，新建案動輒35%至40%以上，讓不少買方卻步，公設比高低與建築法規、安全標準密切相關，也反映社區定位，游泳池、健身房、閱覽室與飯店式門廳確實提升居住質感，但後續維護、人事與設備更新成本不容忽視。

李聿旌提醒，社區大樓近年管理費調漲趨勢明顯，主因為人力成本與屋齡老化維修支出增加，消費者購屋時可檢視社區管理基金餘額與每月收支明細，若長期收支打平或赤字，未來恐面臨調漲風險；基金充足則代表制度健全、抗風險能力較佳。

房價高漲與人口結構改變，台北早已出現M型化「不是豪宅就是小宅」發展，曾敬德觀察，20坪內規劃2+1房的案例屢見不鮮，此趨勢逐步複製至中南部，過去標準3房產品，逐漸被2房平車取代，以壓低總價門檻。

隨著南北居住型態差異逐漸縮小，小宅化與生活品質導向已成主流。買房不只是當下自住，更是對未來十年生活藍圖的選擇，如何在預算、需求與保值之間取得平衡，正是當代購屋族最大的課題，信義房屋專家強調，「越多人想要的產品，越保值」，例如擁有捷運、學區、重大建設題材與成熟生活圈，是市場公認的抗跌核心，能在景氣修正時仍具流通優勢。

李聿旌分享觀察細節，例如衛浴是否開窗，能反映建商格局規劃用心程度，通風採光良好，長期居住舒適度高，也有助轉手；曾敬德則建議，若預算允許應「一次到位」，預想未來家庭結構與學區需求；若預算有限，至少選擇具交通與機能優勢、2房以上主流產品，為10至15年後換屋保留彈性。《房屋聽信義》收聽連結（https://lihi3.me/uHbwd）