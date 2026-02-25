持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2月13日至24日短短10個交易日內，再買進逾1％的中工股票，將集團旗下對中工的持股進一步推升到接近18％的水位，意圖強化在股東會的談判與席次布局。

值得注意的是，律師林文鵬也取得0.273%的中工股票。這是寶佳集團在日前提出兩份董事候選人名單後，再次在資本面加壓的動作。

市場人士指出，寶佳此時加碼動作一方面是在股東會過戶截止前加強股權基礎，另一方面也在對外界包括小股東及外資表態，證明自己是「玩真的」，進一步提升自提董事名單的正當性。

中工公司派則在昨日把戰線拉到法律層面，宣布對三家委託書徵求通路商提出違反證交法內線交易與操縱股價等刑事告發，並點名部分與寶佳相關人士，引發外界關注。中工指出，近期股價與成交量異常，已委託律師向檢調單位遞狀調查。

市場人士表示，隨著5月股東會日益逼近，雙方和談機率已低，接下來進入正面對決，誰能持有足夠股權，並能說服其他股東自己具有經營能力，將會是下階段的目標。