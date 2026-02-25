快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工經營權之爭持續升溫。寶佳集團旗下大華建設今再公告加碼中工股分，自2月13日至24日短短10個交易日內，再買進逾1％的中工股票。圖為寶佳機構副董林家宏。圖／本報資料照片
中工經營權之爭持續升溫。寶佳集團旗下大華建設今再公告加碼中工股分，自2月13日至24日短短10個交易日內，再買進逾1％的中工股票。圖為寶佳機構副董林家宏。圖／本報資料照片

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2月13日至24日短短10個交易日內，再買進逾1％的中工股票，將集團旗下對中工的持股進一步推升到接近18％的水位，意圖強化在股東會的談判與席次布局。

值得注意的是，律師林文鵬也取得0.273%的中工股票。這是寶佳集團在日前提出兩份董事候選人名單後，再次在資本面加壓的動作。

市場人士指出，寶佳此時加碼動作一方面是在股東會過戶截止前加強股權基礎，另一方面也在對外界包括小股東及外資表態，證明自己是「玩真的」，進一步提升自提董事名單的正當性。

中工公司派則在昨日把戰線拉到法律層面，宣布對三家委託書徵求通路商提出違反證交法內線交易與操縱股價等刑事告發，並點名部分與寶佳相關人士，引發外界關注。中工指出，近期股價與成交量異常，已委託律師向檢調單位遞狀調查。

市場人士表示，隨著5月股東會日益逼近，雙方和談機率已低，接下來進入正面對決，誰能持有足夠股權，並能說服其他股東自己具有經營能力，將會是下階段的目標。

股東會 中工 董事

延伸閱讀

捍衛股權！中工提告「泛寶佳」集團 股價重挫

中工經營權之爭／中工一次告十人 咬寶佳集團內線交易

中工經營權之爭／最難攻城池 遇上最難纏對手

中工經營權之爭／攻防出招 中工啟動法律戰 盯上委託書通路商

相關新聞

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。