新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新光信義傑仕堡／取自google地圖
新光信義傑仕堡／取自google地圖

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」3樓戶，一次承租多戶，以總租金每月78萬元的驚人天價奪下榜首。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，相較於購買，如果想要擁有更多彈性，承租豪宅反而是新顯學，不僅彈性高，更能以低成本享受生活品質。

緊追「新光信義傑仕堡」之後的是松山區的「文華苑」，以月租53萬元位居亞軍；第三名則是信義區「慕夏四季」，月租達38萬元。

值得關注的，除了信義區之外，中山區大直一帶的「西華富邦」、「國美大真」、士林天母的「溪隄館」皆榜上有名。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，頂級豪宅租客多為跨國企業高管、外籍駐台高層或低調年輕富豪。

徐佳馨表示，此類客群除看重房屋本身硬體與坪數，更重視周邊商圈與物業管理，因此可看到此榜單中，新成屋到20年的中古屋皆有，顯示在頂級租賃市場中，只要地段具不可替代性，且豪宅物業服務達飯店式水準，即便屋齡非全新，依然能維持租金天價。

住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排名，由信義區只租不售的飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」3樓戶，一次承租多戶，以總租金每月78萬元的驚人天價奪下榜首。住商機構提供
