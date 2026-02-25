快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「明駝好室」社會住宅，今年3月9日上午9點起受理申請，今年9月起租入住。記者范榮達／攝影
苗栗市「明駝好室」社會住宅，今年3月9日上午9點起受理申請，今年9月起租入住。記者范榮達／攝影

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9日上午9點起受理申請，今年9月起租入住。

明駝好室鄰近苗栗市南苗商圈，周邊公園、活動中心、學校，及賣場等生活機能方便，苗栗市中正路旁地上12層新建築醒目，也備受期待，住都中心今天發布招租，3月9日至4月7日住都中心「安居好室入口網」，受理線上申請，預計6月30日抽籤，9月1日起可入住，諮詢電話02-89791799。

明駝好室規畫107戶社宅單元，其中78戶套房型14至16坪，弱勢戶月租4300元至4780元，一般所得家庭6550元至8120元； 19戶二房型29至30坪，弱勢戶月租8420元至8770元，一般所得家庭1萬2800元至1萬4850元；10戶三房型40坪，弱勢戶月租1萬1500元，一般所得家庭1萬7400元至1萬9370元，租賃期限3年，最多續租1次。

住都中心表示，明駝好室保留20%戶數，提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，回應不同族群的居住需求。

苗栗縣政府也超前部署協調租用空間，規畫搬遷原在苗栗婦幼館的公設民營托嬰中心，預計今年4月室內裝修標案上標，7至10月施工，目標今年 12月營運進駐。

家庭 套房

延伸閱讀

六都外社宅今招租 最快9月可入住

小確幸沒了！南投三和游泳池停車場將收費 釋出月租車格

春節不平靜！苗栗縣8件疑施放爆竹引發山林火災 消防疲於奔命救火

苗栗縣第一個宣布！ 三灣鄉公所今年將普發5000元現金

相關新聞

持續加碼！華建公告再加碼中工 泛寶佳系持有近18％股票

中工（2515）經營權之爭持續升溫。隨著5月21日股東會暨董事改選逼近，寶佳集團旗下大華建設今日再公告加碼中工股份，自2...

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

新光信義傑仕堡月租78萬元奪2025年豪宅租賃王 第二名租金飆破50萬元

台北市最新的租賃豪宅排行榜出爐！住商機構統計實價登錄，台北市2025年十大豪宅租金排行榜中，由信義區只租不售的飯店式管理...

苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。