苗栗縣首批中央社會住宅「明駝好室」招租發布 套房型月租最低4300元

國家住宅及都市更新中心苗栗縣首批社會住宅「明駝好室」107戶，今天招租發布會，弱勢戶套房型最低月租4300元，今年3月9日上午9點起受理申請，今年9月起租入住。

明駝好室鄰近苗栗市南苗商圈，周邊公園、活動中心、學校，及賣場等生活機能方便，苗栗市中正路旁地上12層新建築醒目，也備受期待，住都中心今天發布招租，3月9日至4月7日住都中心「安居好室入口網」，受理線上申請，預計6月30日抽籤，9月1日起可入住，諮詢電話02-89791799。

明駝好室規畫107戶社宅單元，其中78戶套房型14至16坪，弱勢戶月租4300元至4780元，一般所得家庭6550元至8120元； 19戶二房型29至30坪，弱勢戶月租8420元至8770元，一般所得家庭1萬2800元至1萬4850元；10戶三房型40坪，弱勢戶月租1萬1500元，一般所得家庭1萬7400元至1萬9370元，租賃期限3年，最多續租1次。

住都中心表示，明駝好室保留20%戶數，提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，回應不同族群的居住需求。

苗栗縣政府也超前部署協調租用空間，規畫搬遷原在苗栗婦幼館的公設民營托嬰中心，預計今年4月室內裝修標案上標，7至10月施工，目標今年 12月營運進駐。