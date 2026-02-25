日勝生奪「高雄捷運R17世運站都更案」打造高雄半導體 S 廊帶核心

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日勝生「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」設計示意圖。圖／日勝生提供
日勝生「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」設計示意圖。圖／日勝生提供

日勝生（2547）25日表示，獲選為「高雄捷運R17世運站周邊A5街廓」都更案最優申請人，預計投資額80億元，此案不僅是高雄因應科技產業發展所推動的重要都市更新里程碑，更是集團以建設永續城市理念，深耕台灣與高雄共同邁向國際城市競爭力的具體承諾。

日勝生積極投入大型公共建設與複合式開發，曾擔任臺北車站交九BOT案之規劃、興建與投資人，累積TOD交通節點整合、複合開發及國際級營運管理的完整經驗。

日勝生表示，近年由台灣北部拓展至中南部，於臺中捷運沿線推動多項TOD開發案，穩健落實都市更新與軌道共構經驗，為高雄R17案奠定經驗基礎。包括臺中捷運「文心崇德站」案，已於2025年6月開工，預計於2028年下半年取得使用執照。

「南屯站」案目前進行發包作業，「文心櫻花站」案即將進入都市設計審查程序。從動工控管、結構規劃、都市計畫到設計審議推進，臺中三案構築完整軌道開發計畫經驗，展現集團在大型TOD開發案的專業建設與城市開發能力。

日勝生表示，「高雄捷運R17都市更新案」特別整合國際專業團隊，攜手榮獲英國倫敦設計金獎的陳廷杰建築師事務所，以及國際建築大師隈研吾建築都市設計事務所，並延攬全球頂尖商業不動產顧問高力國際，為高雄打造具備國際視野、能回應全球產業需求的住辦整合典範。

該案位於高雄半導體S廊帶核心，因此整體開發規劃，落實大南方新矽谷理念，聚焦半導體與高科技產業的長期發展趨勢，兼顧企業營運與人才生活需求，規劃21層辦公棟、18層企業安家住宅棟、3層京站百貨商場棟及地下停車空間，並以地上通廊串聯R17世運捷運站、各棟建築與公共廣場，形塑人本、綠意流動且宜居宜業的都市空間。

該案並全面導入ESG原則，規劃太陽能發電系統供地下停車與充電使用，實質降低碳排放，並將取得國內包含智慧建築、耐震建築、建築能效一級、低碳建築及綠建築等五大建築標章；產業辦公大樓亦以國際A級辦公室標準為目標，申請LEED、WELL、SmartScore及WiredScore等四大國際認證，打造南臺灣具代表性的智慧、低碳與半導體產業高科技園區。

日勝生表示，都市更新不只是建築工程，也是對城市未來發展負責。該案是集團對高雄的長期承諾，也肩負對下一世代城市發展與生活的責任，未來將攜手高雄市政府與國際專業團隊，共同將高雄捷運R17世運站周邊，打造為融合產業、生活、永續與國際競爭力的城市新核心。

日勝生「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」設計示意圖。圖／日勝生提供
日勝生「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」設計示意圖。圖／日勝生提供

