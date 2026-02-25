築間降價10～23%帶動來客回流 加碼發「666元心意券」寵粉

築間餐飲（7723）展現強勁營運韌性，繼旗下「築間幸福鍋物」啟動16年來最大規模菜單改版、帶動市場正向回響後，再加碼推出會員寵粉活動，預計發出總計2,664萬元寵粉感謝心意券，4萬名會員可獲得「寵粉感謝666元心意券」，持續挹注第1季來客與營運動能。

築間表示，隨著進口牛肉成本調降，率先調整旗下鍋物品牌「築間幸福鍋物」菜單，平均每套餐價格調降約10%至23%，並加碼推出外帶、外送優惠，市場反應熱烈，帶動來客數明顯回升約10%，單日營收迅速回溫，一掃去年營運陰霾，整體營運動能全面回溫。

繼調降菜單價格回饋消費者後，築間餐飲集團再推第二波回饋，於農曆春節甫結束即祭出年節限定「寵粉感謝666心意券」，延續市場熱度、加碼寵粉。凡於農曆春節期間（2月17日～2月22日）到店消費之會員，皆可獲得666元現金抵用券，象徵順利、成長與一路向上的新年祝福。集團表示，本次預計回饋40,000名會員、總金額達2,664萬元，並於3月1日至4月30日開放使用；會員憑券至築間餐飲集團旗下任一品牌及指定店家店內消費時，即可享結帳金額現折666元。透過「價格回饋＋會員回饋」雙軌推進，築間將進一步挹注第1季與春季消費動能。

在消費動能回升的同時，築間餐飲集團也持續推進品牌結構優化與多品牌布局策略。目前集團旗下擁有16個品牌、全台店數接近200家，涵蓋鍋物、燒肉、韓式、中式麵食、港式點心、台菜等多元品類，透過核心品牌升級、代理品牌導入與名廚共創三路並進，持續擴大市場版圖並強化整體營運成長動能。

在營運策略上，築間餐飲集團於2025年下半年全面啟動結構優化與成本控管，透過調整展店節奏、強化營運效率及優化資源配置，積極提升整體經營體質。去年底更果斷清理表現未達預期的據點與資產，雖短期影響帳面表現，但已有效止血，並將資源聚焦於高效益品牌與具成長潛力項目。搭配精準財務策略優化資本結構，集團獲利體質明顯改善，為2026年營運回升與後續成長奠定關鍵基礎。

展望後市，築間餐飲集團將持續強化營運體質、提升營運彈性與獲利能力，全面推進品牌結構優化與門店汰弱留強，並同步啟動「名廚共創＋海外品牌代理」雙引擎策略：一方面攜手具知名度與專業領域優勢的主廚合作推出新品牌，建立高技術門檻與差異化定位；另一方面積極擴大代理業務，上半年將再引進韓國首爾米其林推薦「百年百歲土種蔘雞湯」，強化市場布局並提升整體成長動能。

在核心品牌回溫、多品牌布局與產品創新同步推進下，築間2026年將以多箭齊發之勢持續擴大市場版圖，朝營收規模與品牌價值雙成長目標穩健邁進。