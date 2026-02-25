阿里山花季3月10日開跑 公路局實將施台18線交通管制

2026「阿里山花季」將於3月10日至4月10日盛大展開，農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，隨著氣溫回暖，阿里山國家森林遊樂區內的31種櫻花及各類花卉將陸續綻放，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，緊接著唐實櫻將於月底接力綻放，而眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。此外，公路局規劃於3月14、15、21、22、28、29日、4月3~6日，共計10個假日的上午6-11時實施台18線交通管制，時段內66K至88.2K將管制小客車通行。

嘉義分署進一步說明，阿里山花季的迷人之處在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒，花期延續至4月中；除了櫻花之外，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間的每一個時間點入園，都能欣賞到截然不同的繽紛美景。

嘉義分署表示，為疏解賞花車潮，阿里山國家森林遊樂區售票口將於花季期間實施交通疏導措施，引導遊客車輛前往台18線89-95K(往塔塔加方向)小客車臨時停車區停放，並於該區間設置10處免費接駁車站，於平日8-18時及假日5-18時提供遊客往返阿里山入口轉運站，使停車民眾能更加順暢入園。

另交通部公路局規劃於3月14、15、21、22、28、29日、4月3~6日，共計10個假日的上午6-11時實施台18線交通管制，時段內66K至88.2K將管制小客車通行，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，而甲乙類大客車須於29K觸口自然教育中心對面之「阿里山國家森林遊樂區臨時售票處」預先購買遊樂區門票。

配合假日管制，公路局提醒並鼓勵遊客可以多利用公共運輸前往阿里山賞花，可搭乘的客運路線包含【7329高鐵嘉義站─阿里山】、【7322臺鐵嘉義站─阿里山】、【1835臺北轉運站─阿里山】、及【6739日月潭─阿里山】等4條路線，搭乘公共運輸的遊客可憑車票享入園門票150元優惠價(原價200元)。另搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

另外，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k(五虎寮橋下游約300公尺處)先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票，提醒請先行統計完成團體遊客所需票種及備妥相關證明文件，以加速購票作業時間；其他乘客如有洗手或化妝的需求，請往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區使用。

至於自行開車前往賞花的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施小型車管制，除持有相關證明文件(如工作證或住宿證明)、營業載客計程車或特殊情形(如婚喪喜慶)外，管制期間禁止小型車通行，請遊客至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山。

為提供更便捷的旅遊體驗，推薦出遊民眾優先選擇大眾運輸，選購「高鐵國旅聯票」除享有高鐵票價85折優惠外，更能輕鬆愜意的享受旅程，另呼籲自駕的遊客多加利用線上預購「疏運套票」（含疏運轉乘專車車票及遊樂區門票），以避開轉乘疏運專車之排隊人潮；今年線上購票通路更加多元，可透過「森林好好玩」、「阿里山Easy Go」、「雄獅旅遊」、「易遊網」、「KKday」、「Klook」、「Trip.com」、「7-11 ibon系統」、「全家FamiPort系統」等平台購買；花季交管、購票等詳細資訊請參閱「阿里山花季2026」網頁。