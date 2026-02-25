放寬資格、兄弟姊妹可共住 中央社宅首度跨越六都 「好室」前進苗雲東

國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會，首度推出六都以外縣市的新建中央社會住宅，3案共計392戶，分別位於苗栗縣、雲林縣及臺東縣，展現中央社宅布局全國、照顧不同縣市居住需求的政策精神。

今年第1季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東縣臺東市「海濱好室」189戶，均為中央於該縣市首座完工招租之新建社宅。戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。

國家住都中心董事長花敬群表示，本次招租是中央社宅具重大意義的里程碑，不但首度延伸至六都以外縣市，更象徵中央社宅的服務範圍正式擴及全臺各地。他強調，中央的居住支持不會因區域而有所落差，各地中央社宅均秉持一致的建築規範與居住品質，確保民眾無論身在何處，皆能享有安心適居的環境。

國家住都中心表示，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，舉例來說，除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

這一季亦持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。

國家住都中心提醒，本季苗栗、雲林、臺東三縣市的中央社宅租金皆含管理費，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。

國家住都中心強調，中央興辦的社宅不僅是提供穩定居所，更是國家回應不同地區居住需求、縮短城鄉資源落差的重要政策工具，未來將持續推動中央社宅落實全國各地，讓民眾無論身處何地，都能享有品質一致、制度公平的居住支援。