快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

放寬資格、兄弟姊妹可共住 中央社宅首度跨越六都 「好室」前進苗雲東

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會。圖／國家住都中心提供
國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會。圖／國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心25日舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第1季招租發布會，首度推出六都以外縣市的新建中央社會住宅，3案共計392戶，分別位於苗栗縣、雲林縣及臺東縣，展現中央社宅布局全國、照顧不同縣市居住需求的政策精神。

今年第1季3處社宅分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」107戶、雲林縣斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東縣臺東市「海濱好室」189戶，均為中央於該縣市首座完工招租之新建社宅。戶型涵蓋套房、二房及三房，將於3月9日開始受理申請，至4月7日截止；預計6月30日公開抽籤，9月1日起可入住。

國家住都中心董事長花敬群表示，本次招租是中央社宅具重大意義的里程碑，不但首度延伸至六都以外縣市，更象徵中央社宅的服務範圍正式擴及全臺各地。他強調，中央的居住支持不會因區域而有所落差，各地中央社宅均秉持一致的建築規範與居住品質，確保民眾無論身在何處，皆能享有安心適居的環境。

國家住都中心表示，為回應民眾實際居住型態與家庭組成多元，本季招租同步放寬「家庭成員」的認定方式。申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，舉例來說，除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

這一季亦持續推動社會支援政策，各案均保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前（0至6歲，含胎兒）子女的婚育家庭；另保留8%戶數提供軍、警、消人員申請，持續回應不同族群的居住需求。

國家住都中心提醒，本季苗栗、雲林、臺東三縣市的中央社宅租金皆含管理費，並依家庭所得條件的不同而分級，除低收入戶及中低收入戶採用第一級租金（約為市場租金4折），其他身分別的租戶則依家庭成員每人每月平均所得的差異，採取第二級、第三級的租金（約為市場租金的7至8折）。

國家住都中心強調，中央興辦的社宅不僅是提供穩定居所，更是國家回應不同地區居住需求、縮短城鄉資源落差的重要政策工具，未來將持續推動中央社宅落實全國各地，讓民眾無論身處何地，都能享有品質一致、制度公平的居住支援。

家庭 租金 雲林

延伸閱讀

北市公托量能爆！校校有公托預計增建12處舒緩 社會局曝盤點難處

六都外社宅今招租 最快9月可入住

桃園社宅115年設計規劃逾4800戶 拚119年自建萬戶

新北社宅打造全齡共融、永續安心的居住典範

相關新聞

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

年輕人買房「扛千萬房貸」來臨！這都10年暴增七成最慘

年輕購屋族房貸壓力大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升...

裕隆新春團拜 打造全方位的移動服務生活生態系

裕隆集團今舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管共同祈拜。展望新的一年及面對企業轉型關鍵期，嚴陳莉蓮表示...

嚴陳莉蓮喊話裕隆集團馬力全開、共創佳績

裕隆集團（2201）25日舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮表示，外在環境關鍵變數增加， 今年是裕隆集團馬力全開加速轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。