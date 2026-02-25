金大蘭馨盃爆量報名 49隊競逐19強挺進決賽3/19一決勝負

連續第二年登場的「2026年金大蘭馨盃全國創新創業競賽」完成初評，共從全國49支隊伍中選出19強，將於3月19日在國立金門大學舉辦決賽。主辦單位表示，今年報名踴躍、作品水準明顯提升，競爭程度較首屆更加激烈，屆時歡迎地方民眾及觀光產業相關業者到場觀摩。

這項競賽由金門縣國際蘭馨交流協會委託國立金門大學辦理，主題持續聚焦金門，鼓勵學生以在地觀光遊憩為核心，發想創新服務、技術應用、營運模式與跨域整合方案，自公告辦法以來，共吸引全國20所大專校院及高中職參與，合計49支隊伍報名。

承辦單位日前邀集6位校內師長擔任初審委員，依構想與市場機會、可行性、產品或服務模式完整度，以及企畫書架構等項目進行評分，最終選出19支隊伍晉級決賽，入選團隊皆可獲得1千元獎勵金。

本次競賽由金大運動與休閒學系資深教授林本源與企業管理學系教授顏郁芳共同主持；林本源指出，今年提案內容較去年更為多元豐富，參賽學校數量幾近倍增，除金大外，尚包括朝陽科大、吳鳳科大、長庚大學、東吳大學、政治大學、輔仁大學、中正大學、臺灣海洋大學等校，以及多所高中職參與。整體而言，休閒、觀光與運動相關科系約占55%，其餘則為跨領域組隊，展現不同專業整合的創新能量。

林本源表示，鼓勵學生跨域合作、將創意轉化為具執行力的構想，是賽事的重要目標；從初評委員回饋來看，今年不僅報名件數成長，整體品質亦有顯著提升。

為吸引更多外縣市師生到金門參與，主辦方今年加碼提供交通補助，凡入選決賽隊伍每隊補貼3千元，決賽獎金也同步提高，第一名3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元，另設佳作若干名，每隊頒發5千元。主辦單位期盼透過競賽平台，讓更多青年創意在金門落地發芽，為地方觀光產業注入新動能。