嚴陳莉蓮喊話裕隆集團馬力全開、共創佳績

裕隆集團（2201）25日舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮表示，外在環境關鍵變數增加， 今年是裕隆集團馬力全開加速轉型的一年，全員共同創造更多成果。

嚴陳莉蓮跟所有員工拜晚年，送上最誠摯的感謝，謝謝大家，過去一年來的努力付出，辛苦了。

嚴陳莉蓮表示，2025年全球市場非常動盪、競爭激烈，為集團帶來不少挑戰，集團各部門都以最快速策略來調整的步伐，穩健應對，讓裕隆再艱困的環境中依然展現營運韌性，再次謝謝大家。

去年外在環境波動劇烈，確實為集團帶來不少挑戰，但嚴陳莉蓮看到的是，面對逆風，裕隆的團隊沒有遲疑，而是以最快的速度來調整步伐、穩健應對，讓集團在不確定的環境中，依然展現營運韌性。再次謝謝大家！

隨著外在環境的關鍵變數逐漸明朗，今年也是集團累積能量、加速轉型的一年，嚴陳莉蓮帶領大家，在既有基礎上深化發展，也請各位與嚴陳莉蓮同行，實踐「一個裕隆」的精神，共同創造更豐碩的成果。