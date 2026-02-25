快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

嚴陳莉蓮喊話裕隆集團馬力全開、共創佳績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆集團今舉行新春開工祈福儀，全員齊心共創更多成果。邱馨儀攝
裕隆集團今舉行新春開工祈福儀，全員齊心共創更多成果。邱馨儀攝

裕隆集團（2201）25日舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮表示，外在環境關鍵變數增加， 今年是裕隆集團力全開加速轉型的一年，全員共同創造更多成果。

嚴陳莉蓮跟所有員工拜晚年，送上最誠摯的感謝，謝謝大家，過去一年來的努力付出，辛苦了。

嚴陳莉蓮表示，2025年全球市場非常動盪、競爭激烈，為集團帶來不少挑戰，集團各部門都以最快速策略來調整的步伐，穩健應對，讓裕隆再艱困的環境中依然展現營運韌性，再次謝謝大家。

去年外在環境波動劇烈，確實為集團帶來不少挑戰，但嚴陳莉蓮看到的是，面對逆風，裕隆的團隊沒有遲疑，而是以最快的速度來調整步伐、穩健應對，讓集團在不確定的環境中，依然展現營運韌性。再次謝謝大家！

隨著外在環境的關鍵變數逐漸明朗，今年也是集團累積能量、加速轉型的一年，嚴陳莉蓮帶領大家，在既有基礎上深化發展，也請各位與嚴陳莉蓮同行，實踐「一個裕隆」的精神，共同創造更豐碩的成果。

嚴陳莉蓮祝大家新春愉快，在馬年這個新的起點，一起馬力全開，跑得更穩，也跑得更遠。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮主持新春開工祈福儀典。邱馨儀攝
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮主持新春開工祈福儀典。邱馨儀攝

嚴陳莉蓮 裕隆集團

延伸閱讀

台泥啟動「尼莫人才計畫」 派駐亞歐非 高階主管帶領參與轉型實戰

想升職加薪必看！2026年12生肖辦公室開運秘訣

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

相關新聞

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

年輕人買房「扛千萬房貸」來臨！這都10年暴增七成最慘

年輕購屋族房貸壓力大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升...

裕隆新春團拜 打造全方位的移動服務生活生態系

裕隆集團今舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管共同祈拜。展望新的一年及面對企業轉型關鍵期，嚴陳莉蓮表示...

嚴陳莉蓮喊話裕隆集團馬力全開、共創佳績

裕隆集團（2201）25日舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮表示，外在環境關鍵變數增加， 今年是裕隆集團馬力全開加速轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。