國泰產險升級微心計畫 打造高齡交通安全地圖促公平待客

台灣於2025年12月正式步入超高齡社會 ，守護行人與高齡者用路安全成為社會關注焦點。國泰產險秉持「公平待客、友善服務」的核心精神，持續推動高齡關懷「微心計畫」，近年除了宣導火災求生、防震應變及用電安全等議題，更進一步將損害防阻專業從校園延伸至社區長照機構，製作「高齡交通安全風險地圖」，強化長照場域日常安全防護，迄今已完成蘆洲永康住宿長照機構及土城金城日照中心兩處高齡交通安全地圖建置，落實公平待客、高齡友善目標。

根據交通部道安總動員的道路交通安全事故統計，2025年1至11月期間，65歲以上高齡者因交通事故死亡人數達1,125人，占整體死亡人數逾4成 ，顯示高齡族群在日常用路環境中面臨不小挑戰。有鑑於高齡者交通事故風險持續受到關注，自2023年啟動至今、連續3年走入社區與長照機構提升高齡族群防災意識的國泰產險「微心計畫」，2025年10月更從歷年以大數據打造校園交通安全地圖的豐富經驗中延伸，首度針對長照機構周邊交通環境進行系統性風險分析，聚焦發展出高齡交通安全風險地圖的實務應用，作為深化社區防護的重要起點。

國泰產險以新北市蘆洲區「永安社團法人附設永康住宿長照機構」為首例，考量永康住宿長照機構鄰近蘆洲、三重與五股交界，交通網絡錯綜複雜，國泰產險專業團隊以機構為中心，製作專屬「高齡交通風險地圖」，以圖像化標示出狹小巷弄、多岔路口等事故易發地段，提供給長者、家屬及照服員作為日常出行的重要參考。

為複製蘆洲的成功經驗，國泰產險於2026年1月將服務延伸至同仁康拓長照社團法人附設土城金城社區長照機構，也是新北市首家旗艦型日照單位，針對該機構周邊2公里範圍進行風險掃描。除盤點土城地區高齡交通事故相對頻繁的路段外，亦結合實地勘查與數據分析，提出具體防禦建議，例如於地圖標示鄰近高風險路段，包括狹窄巷弄的盲點路口、車流量大的十字路口，藉此協助日照中心交通接送車輛、自行往返的高齡者及其家屬，有效避開高風險路段，並獲得詳細的安全提醒與避險指引。