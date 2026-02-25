快訊

拖吊2公里索價5.1萬元 桃園市府聯手台中追業者登記地卻撲空

跨國悲劇！二二八事件竟讓沖繩人家庭分崩離析

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

台北時裝周全新識別 TPEFW 重新定位平台角色

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台北時裝周AW26」將於3月26日至29日登場，在台北時裝周邁向「轉型元年」的時刻，同時啟動品牌識別2.0及官網改版上線。文化部表示，期盼透過重新定位台北時裝周平台角色，逐步建構更具包容性、也更能支持品牌成長的「台灣時尚產業推動平台」。

文化部表示，台北時裝周品牌識別2.0由三頁文創意總監顏伯駿設計統籌，以「交集、呈現」作為視覺核心概念，回應台灣獨特文化特質，多元背景並存、不同世代與價值觀交錯、島嶼內外的創作能量在此匯聚與轉化。

識別擷取「Taipei」與「Fashion」英文字首T、F的線條結構，透過線性構成與開放框架，象徵城市與時尚、地方與產業之間持續對話、相互生成的關係。

延續品牌識別設計「交集、呈現」的概念，動態識別由Second Nature操刀，設計多條線條以不同節奏朝不同方向交織串聯，象徵多元視角與創意能量在台北這座城市裡交流碰撞，綻放多元的時尚光譜；「Fashion」字首F被符號化為圖像，對應「包容與支持、交流與匯聚」的平台精神。

2.0版的識別設計不試圖為時尚定義單一風格，而是將「台灣時尚」視為不斷流動、持續生成的狀態，正如台灣本身所展現的「開放、混融、充滿彈性」文化樣貌，以可延展、可變化的結構，承接不同背景與美學立場的設計聲音，讓每個品牌都能在同一平台中被清楚看見，同時保有自身的差異與主張。

品牌識別也是映照城市精神、島嶼文化與產業動能的視覺座標系統，標記台灣時尚從台北出發，持續向外交流、向內累積的當代位置。

搭配品牌識別的更新，台北時裝周官網同步改版上線，首頁導入「縫一條線，揭曉你的Color tone」線上互動體驗，帶出台北時裝周AW26的活動內容，也為各參展品牌設置專屬頁面，提供品牌介紹、季度亮點與延伸內容等介紹，將為期4天秀展內容延伸為查得到、看得懂、追得上的即時入口。

台北時裝周AW26將於台北松山文創園區盛大展開，系列活動包含多達15場次的品牌秀展，以及Live秀展直播區、Editor's Pick風格市集與國際買主採購洽談會等，歡迎民眾共同參與。

台北 時裝周 文化部

延伸閱讀

台灣的棒球應援玄學發功了 文化外交大使a-We應援動態貼圖全球上架

回歸品牌本位、強化民眾參與 臺北時裝週AW26三月登場松山文創園區

雙賀歲片「功囍發財」　進戲院看電影送紅包套組

文化部邀約 新春來趟人權記憶之旅

相關新聞

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

年輕人買房「扛千萬房貸」來臨！這都10年暴增七成最慘

年輕購屋族房貸壓力大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升...

六都外社宅今招租 最快9月可入住

苗栗、雲林與台東將開租社宅，最低租金每月不到5千！住都中心25日公布社宅招租資訊，是罕見六都以外的社宅招租，分別是苗栗市「明駝好室」107戶、斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東市「海濱好室」189戶，共合計392戶，預計3月9日開放申請，中籤者最快將於9月入住。住都中心盼今年能釋出5101戶社宅。

Gogoro 投入10億元升級換電 第4季前進越南

Gogoro執行長姜家煒25日宣布今年將推三款新車、優化能源網路與推進越南布局，加速實現可獲利的財務目標。姜家煒表示，G...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。