台北時裝周全新識別 TPEFW 重新定位平台角色

「台北時裝周AW26」將於3月26日至29日登場，在台北時裝周邁向「轉型元年」的時刻，同時啟動品牌識別2.0及官網改版上線。文化部表示，期盼透過重新定位台北時裝周平台角色，逐步建構更具包容性、也更能支持品牌成長的「台灣時尚產業推動平台」。

文化部表示，台北時裝周品牌識別2.0由三頁文創意總監顏伯駿設計統籌，以「交集、呈現」作為視覺核心概念，回應台灣獨特文化特質，多元背景並存、不同世代與價值觀交錯、島嶼內外的創作能量在此匯聚與轉化。

識別擷取「Taipei」與「Fashion」英文字首T、F的線條結構，透過線性構成與開放框架，象徵城市與時尚、地方與產業之間持續對話、相互生成的關係。

延續品牌識別設計「交集、呈現」的概念，動態識別由Second Nature操刀，設計多條線條以不同節奏朝不同方向交織串聯，象徵多元視角與創意能量在台北這座城市裡交流碰撞，綻放多元的時尚光譜；「Fashion」字首F被符號化為圖像，對應「包容與支持、交流與匯聚」的平台精神。

2.0版的識別設計不試圖為時尚定義單一風格，而是將「台灣時尚」視為不斷流動、持續生成的狀態，正如台灣本身所展現的「開放、混融、充滿彈性」文化樣貌，以可延展、可變化的結構，承接不同背景與美學立場的設計聲音，讓每個品牌都能在同一平台中被清楚看見，同時保有自身的差異與主張。

品牌識別也是映照城市精神、島嶼文化與產業動能的視覺座標系統，標記台灣時尚從台北出發，持續向外交流、向內累積的當代位置。

搭配品牌識別的更新，台北時裝周官網同步改版上線，首頁導入「縫一條線，揭曉你的Color tone」線上互動體驗，帶出台北時裝周AW26的活動內容，也為各參展品牌設置專屬頁面，提供品牌介紹、季度亮點與延伸內容等介紹，將為期4天秀展內容延伸為查得到、看得懂、追得上的即時入口。

台北時裝周AW26將於台北松山文創園區盛大展開，系列活動包含多達15場次的品牌秀展，以及Live秀展直播區、Editor's Pick風格市集與國際買主採購洽談會等，歡迎民眾共同參與。