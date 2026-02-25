Gogoro 投入10億元升級換電 第4季前進越南

Gogoro執行長姜家煒25日宣布今年將推三款新車、優化能源網路與推進越南布局，加速實現可獲利的財務目標。姜家煒表示，Gogoro已準備好迎接下一階段的成長，今年將帶來一系列全新產品與服務，持續引領市場，朝獲利邁進。

Gogoro歷經十年發展已成為台灣第四大車廠，並隨著2025年「聚焦」策略見效、營運體質大幅優化，正式啟動下一階段的產品布局。瞄準消費者生活情境與用車需求分眾化趨勢，Gogoro將分別為女性、家庭客推出兩款新車、以及越南市場專屬車款，使產品更精準切合不同族群的使用情境。Gogoro也將於今年6月發表全新產品，以更細膩的需求考量與設計思維，持續鞏固「最懂妳」的機車品牌領導地位。

Gogoro宣布見證台灣電動車產業十年發展的第一代電池已完成階段性任務，於今年全面退役，並將再投資新台幣10億元用於支持能源事業穩健發展；而在全台換電需求的核心熱區，Gogoro也預計新增逾100座GoStation，提供車主更優質的換電服務。

越南政府積極推動運具電動化政策，自2026年起河內特定區域和時段限制燃油機車通行。Gogoro瞄準政策轉型契機，2025年與Castrol成立合資公司Castrol Gogoro Mobility，Gogoro負責產品設計和技術提供，Castrol負責通路銷售與在地營運，展現強強聯手的優勢。