許舒博：桃園航空城計畫優先產業專用區 I 基地預計今年動工

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
馬年開春喜氣洋洋，大年初九國內航運界舉行春節團拜。邱德祥／攝影
馬年開春喜氣洋洋，大年初九國內航運界舉行春節團拜。邱德祥／攝影

長榮集團（2603）旗下榮運（2607）多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運日前一起合資成立新公司，預計將斥資500億元在桃園航空城I基地打造巨蛋型體育場館及各種倉儲，台灣人壽董事長許舒博25日表示，台灣AI實力發威，各種物流推動倉儲需求增加，桃園航空城計畫優先產業專用區I基地預計今年會動工。

25日航運界舉行春節團拜全國商業總會理事長暨台灣人壽董事長許舒博也參與活動，在會中也宣布好消息，榮運與台壽保簽署合資協議，基於長期的營運規劃，兩家公司簽署合資協議，共組設立專案公司，榮運持有新公司49%股權，一起攜手開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案已經在2025年第4季開始營運，這個基地附近未來會有交流道，也會有捷運，地理位置方便，今年則會開始動工，迎接物流需求商機。

榮運期待透過此開發項目，強化公司倉儲運輸業務動能，也能跨足投資不同領域，獲得長期穩定的效益，未來將與台灣人壽保險公司持續深化合作關係，透過異業結盟提升營運效率，並朝向永續發展的目標前進。

榮運近年來榮運積極擴大營運觸角，擁有專業運輸與倉儲整合的營運核心，持續強化供應鏈上下游整合，結合船舶運輸、轉運、內陸櫃廠與多功能物流倉儲，提供客戶端到端、一站式的整體服務。

