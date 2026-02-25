環境部擴大技術認證範疇 首納「廢水能資源化」
為推動我國邁向淨零排放與循環經濟，環境部25日宣布修正「土壤及地下水污染整治技術有效性證明申請審查管理作業要點」，並更名為「永續環境治理技術有效性證明申請審查管理作業要點」。此次修正最重大的突破，在於將「廢水能資源化技術」正式納入認證範疇，期能引導國內環保產業從「末端處理」升級為「永續治理」。
環境部表示，隨著環境部升格，治理思維也與時俱進。過去技術認證僅侷限於土壤及地下水污染整治，為接軌國際趨勢，新制將範圍擴大至「永續環境治理技術」。
特別值得關注的是，本次新增的「廢水能資源化技術」，定義為應用於事業廢水改善工作，使污染物轉化為能源或資源的技術（包含工法、設備或材料）。未來企業若能透過厭氧發酵產沼氣發電、或從廢水中回收氮磷等有價物質，其技術經審查通過後，將由環境部頒發「有效性證明」，不僅是對技術能力的官方認證，更是企業展現技術廢水煉金、創造綠色商機的永續產業金鑰。
為鼓勵優良技術深耕國內並減輕業者行政負擔，本次修正大幅放寬認證效期與展延規定，包括效期延長：有效性證明之有效期間由原本的3年延長為5年；取消限制：取消過去展延次數的限制，業者可持續透過展延維持認證資格。
環境部強調，透過建立嚴謹的「技術有效性證明」制度，由政府協助把關技術品質與學理依據，排除誇大不實的商業宣傳。這不僅能保障使用者權益，更能促進我國環保技術產業的升級與國際化。歡迎持有創新廢水能資源化或土水整治技術的企業與學術單位，踴躍提出申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。