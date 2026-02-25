檢視政府處理公產造成多件迫遷案 人權會啟動系統性訪查計畫

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院國家人權委員會今開記者會宣布啟動「公產迫遷系統性訪查」，公開徵求案例關係人。記者李成蔭／攝影
監察院國家人權委員會今開記者會宣布啟動「公產迫遷系統性訪查」，公開徵求案例關係人。記者李成蔭／攝影

過去常有政府收回國有地導致原居民迫遷情況，引發爭議，監察院國家人權委員會今開記者會宣布啟動「公產迫遷系統性訪查」，公開徵求案例關係人，從制度面回顧歷史，盼政府未來在處理公產時也能兼顧人權，保障人民適足居住權。

過去有多個公有財產迫遷案，人權會認為，從國際人權角度上，應進一步了解各案及該案居民更真實、更全面的情況；為回應2022年兩公約國際審查委員會（IRC）第53點結論性意見，接下來將啟動「公產迫遷系統性訪查」，公開徵求案例關係人。

人權會委員高涌誠指出，實務上行政機關常以民事訴訟，處理公有地爭議，可能使原本應由國家負擔的人權保障責任與程序要求被弱化，這變成「公法遁入私法」；盼藉由這次訪查，從制度面做歷史回顧及保存，讓政府部門未來面對相同情況時思考在公共性有無遺漏。

高涌誠說明，這次將針對7個具指標性的歷史與現行案例做訪查，並分為三類，第一，配合國家資產活化與清理國有地造成的拆遷，包含台北華光社區、台北臥龍街、板橋大觀社區；第二，涉及歷史意義的文化保存衝突的拆遷，包含蟾蜍山聚落、新店瑠公圳；第三，因應公共工程開發所面臨的拆遷，包含三峽龍埔里劉家、樂生療養院。

人權會委員田秋堇舉例，像華光社區，當中有些有轉賣，但更有些真的是無辜的第三者，政府沒有分辨就直接掃地出門，再加上當中很多有歷史意義及都市景觀元素，應該可以保留，甚至該檢視當初政府打出宏大計畫要拆遷，後續有沒有實現？訪查雖然無法改變司法判決，但要讓政府未來在公產管理時可以兼顧人權。

負責該訪查計畫的台北大學不動產與城鄉環境學系副教授何彥陞說明，訪查利害關係人包含受迫遷住戶、家屬、社區成員、民間團體等，目標樣本數超過40位做深度訪談；2月啟動，3至6月深度訪談與田野調查，7至9月專家諮詢與資料分析，今年底就提出訪查報告。

人權會副主委副主委紀惠容指出，這是人權委員會繼先前「校園及安置機構兒少性侵系統性統性訪查」後第二次系統性訪查，現階段先聚焦公產管理所引發的迫遷議題，由公部門先行示範，未來再擴展到其它土地開發議題上。

監察院國家人權委員會今開記者會宣布啟動「公產迫遷系統性訪查」，公開徵求案例關係人。記者李成蔭／攝影
監察院國家人權委員會今開記者會宣布啟動「公產迫遷系統性訪查」，公開徵求案例關係人。記者李成蔭／攝影

