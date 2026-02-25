食品物流數位化 恐引發食物腐爛變質

食品物流數位化恐浪費食物！隨著全球食品供應鏈過度仰賴自動化與人工智慧，當數位系統故障時，糧食可能因無法獲得程式授權而腐爛變質，導致供應鏈陷入癱瘓狀態。專家警告，供應鏈系統必須保留人工干預，使人類在演算法失效時仍可掌控基礎設施，以維持糧食運輸。

食品供應鏈數位化

《每日科學》報導，在全球食品供應鏈的數位轉型中，人工智慧與自動化系統已滲透至農業生產、物流運輸及庫存管理，而為了追求效率，企業正移除手動備援機制並減少人力干預權限。然而，這種對數位化管理的過度依賴正為糧食安全的新危機。

據報導，當數位平台發生故障或遭受網絡攻擊時，即使實體食物充足，也會因為無法通過數位驗證而被忽略，進而導致大量食物腐爛與浪費。因此，若要提升食品供應鏈系統的穩定，企業仍必須保留人工干預的技術。

事實上，這場數位轉型正在全球各地發生，無論是超市還是農業，雖然帶來了效率提升，但同時也加劇了物流與運輸的結構性壓力，尤其發生在臨時交付的供應鏈中。

人為數位監控管理

《The Conversation》指出，人工智慧能強化糧食安全，包括精準農業和早期警示系統，有助於減少損失並提升產量。然而，問題不在於是否使用人工智慧，而是誰在進行數位監控管理。

如今，這種數位化的趨勢使得糧食的流動不再僅取決於實體產量，更受限於軟體授權與數位驗證的穩定性。專家警告，若不重新建立人為監管機制並確保演算法的透明度，糧食系統在面臨技術失靈時將變得更脆弱。

