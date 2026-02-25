快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

食品物流數位化 恐引發食物腐爛變質

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
當數位系統故障時，糧食可能因無法獲得程式授權而腐爛變質，導致供應鏈陷入癱瘓狀態。（Photo from Getty Image）
當數位系統故障時，糧食可能因無法獲得程式授權而腐爛變質，導致供應鏈陷入癱瘓狀態。（Photo from Getty Image）

食品物流數位化恐浪費食物！隨著全球食品供應鏈過度仰賴自動化與人工智慧，當數位系統故障時，糧食可能因無法獲得程式授權而腐爛變質，導致供應鏈陷入癱瘓狀態。專家警告，供應鏈系統必須保留人工干預，使人類在演算法失效時仍可掌控基礎設施，以維持糧食運輸。

食品供應鏈數位化

每日科學》報導，在全球食品供應鏈的數位轉型中，人工智慧與自動化系統已滲透至農業生產、物流運輸及庫存管理，而為了追求效率，企業正移除手動備援機制並減少人力干預權限。然而，這種對數位化管理的過度依賴正為糧食安全的新危機。

據報導，當數位平台發生故障或遭受網絡攻擊時，即使實體食物充足，也會因為無法通過數位驗證而被忽略，進而導致大量食物腐爛與浪費。因此，若要提升食品供應鏈系統的穩定，企業仍必須保留人工干預的技術。

事實上，這場數位轉型正在全球各地發生，無論是超市還是農業，雖然帶來了效率提升，但同時也加劇了物流與運輸的結構性壓力，尤其發生在臨時交付的供應鏈中。

人為數位監控管理

The Conversation》指出，人工智慧能強化糧食安全，包括精準農業和早期警示系統，有助於減少損失並提升產量。然而，問題不在於是否使用人工智慧，而是誰在進行數位監控管理。

如今，這種數位化的趨勢使得糧食的流動不再僅取決於實體產量，更受限於軟體授權與數位驗證的穩定性。專家警告，若不重新建立人為監管機制並確保演算法的透明度，糧食系統在面臨技術失靈時將變得更脆弱。

【更多精采內容，詳見

數位 人工智慧 農業

延伸閱讀

Panasonic 淡出歐美TV 市場

中菲行搶 AI 物流商機

川普對全球徵15%關稅 中菲行：企業須重估成本

美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

相關新聞

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

年輕人買房「扛千萬房貸」來臨！這都10年暴增七成最慘

年輕購屋族房貸壓力大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升...

許舒博：桃園航空城計畫優先產業專用區 I 基地預計今年動工

長榮集團（2603）旗下榮運（2607）多角化布局馬年再傳新進度，台灣人壽與長榮國際儲運日前一起合資成立新公司，預計將斥...

環境部擴大技術認證範疇 首納「廢水能資源化」

​​為推動我國邁向淨零排放與循環經濟，環境部25日宣布修正「土壤及地下水污染整治技術有效性證明申請審查管理作業要點」，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。