六都外社宅今招租 最快9月可入住

苗栗、雲林與台東將開租社宅，最低租金每月不到5千！住都中心25日公布社宅招租資訊，是罕見六都以外的社宅招租，分別是苗栗市「明駝好室」107戶、斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東市「海濱好室」189戶，共合計392戶，預計3月9日開放申請，中籤者最快將於9月入住。住都中心盼今年能釋出5101戶社宅。

租金最低每月4千

國家住都中心25日舉行2026年第1季中央社會住宅招租發布會，本次招租的社會住宅有苗栗縣「明駝好室」、雲林縣「斗六好室」與台東縣「海濱好室」。其中「斗六好室」共有96戶，一般戶佔60%（婚育戶12%、睦鄰戶6%、警消戶及軍職戶8%）以及弱勢戶40%（婚育戶8%、睦鄰戶4%）。

「明駝好室」有107戶、「海濱好室」則有189戶。第一季預計招租的三處社宅租金（加計管理費）也已出爐，其中「明駝好室」的低收入戶最低租金為14坪套房房型、每月4300元，最高租金為40坪的3房房型、每月約1.15萬元，「斗六好室」低收入戶的租金則落在4080元至10450元間；「海濱好室」低收入戶租金則落在4410元至11880元。

祖父母也可同住

「今年將放寬家庭成員認定方式！」住都中心董事長花敬群表示，今年社宅招租的申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請。例如除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

另外，住都中心2026年全年預計在9縣市釋出5101戶社宅招租，其中新北市有1989戶、台南市有1190戶，以及高雄市有1000戶，3縣市，占整體比重近82%。花敬群強調，後續推出的招租社宅將保留20%作為婚育宅，其中婚育戶先抽，接著才是睦鄰戶。

