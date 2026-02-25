快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

六都外社宅今招租 最快9月可入住

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
住都中心25日公布第一季社宅招租資訊，這次開放的地點大多在六都之外。（住都中心提供）
住都中心25日公布第一季社宅招租資訊，這次開放的地點大多在六都之外。（住都中心提供）

苗栗、雲林與台東將開租社宅，最低租金每月不到5千！住都中心25日公布社宅招租資訊，是罕見六都以外的社宅招租，分別是苗栗市「明駝好室」107戶、斗六市「斗六好室」96戶，以及臺東市「海濱好室」189戶，共合計392戶，預計3月9日開放申請，中籤者最快將於9月入住。住都中心盼今年能釋出5101戶社宅。

租金最低每月4千

國家住都中心25日舉行2026年第1季中央社會住宅招租發布會，本次招租的社會住宅有苗栗縣「明駝好室」、雲林縣「斗六好室」與台東縣「海濱好室」。其中「斗六好室」共有96戶，一般戶佔60%（婚育戶12%、睦鄰戶6%、警消戶及軍職戶8%）以及弱勢戶40%（婚育戶8%、睦鄰戶4%）。

「明駝好室」有107戶、「海濱好室」則有189戶。第一季預計招租的三處社宅租金（加計管理費）也已出爐，其中「明駝好室」的低收入戶最低租金為14坪套房房型、每月4300元，最高租金為40坪的3房房型、每月約1.15萬元，「斗六好室」低收入戶的租金則落在4080元至10450元間；「海濱好室」低收入戶租金則落在4410元至11880元。

父母也可同住

「今年將放寬家庭成員認定方式！」住都中心董事長花敬群表示，今年社宅招租的申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請。例如除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住，讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請社宅。

另外，住都中心2026年全年預計在9縣市釋出5101戶社宅招租，其中新北市有1989戶、台南市有1190戶，以及高雄市有1000戶，3縣市，占整體比重近82%。花敬群強調，後續推出的招租社宅將保留20%作為婚育宅，其中婚育戶先抽，接著才是睦鄰戶。

【更多精采內容，詳見

社宅 斗六 父母

延伸閱讀

桃園社宅115年設計規劃逾4800戶 拚119年自建萬戶

新北社宅打造全齡共融、永續安心的居住典範

影／板橋江翠社宅將完工 侯友宜盼照顧弱勢

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

相關新聞

Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資...

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

年輕人買房「扛千萬房貸」來臨！這都10年暴增七成最慘

年輕購屋族房貸壓力大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升...

裕隆新春團拜 打造全方位的移動服務生活生態系

裕隆集團今舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管共同祈拜。展望新的一年及面對企業轉型關鍵期，嚴陳莉蓮表示...

嚴陳莉蓮喊話裕隆集團馬力全開、共創佳績

裕隆集團（2201）25日舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮表示，外在環境關鍵變數增加， 今年是裕隆集團馬力全開加速轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。