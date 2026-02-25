Gogoro第一代電池將全面退場 今年再砸10億元更新電池

去年機車市場不景氣，掛牌數量為2016年以來最低，電動機車龍頭Gogoro執行長姜家煒表示，今年將加速成長，除了加碼投資10億元用於電池更新外，全年掛牌數量也要比去年的2.8萬台進一步成長，幅度至少在10%以上，對於海外的越南市場布局，會在第二季展開商用車隊試點計畫，越南專屬車款也會在第四季開賣。

姜家煒表示，去年「變動」成為唯一確定的事情，包括地緣政治、關稅、AI大爆發、全球供應鏈重組等因素，大環境變動也讓消費市場降級，機車市場掛牌數是2016年以來新低，僅70.8萬台，

但姜家煒表示，去年提出的聚焦策略奏效，營運體質有大幅變化，現金流3110萬美元，增加216%，虧損8080萬美元，減虧34%，調整後EBITDA達到5990萬元，年增34%，對於2026年達成能源事業損益平衡，2027年能源事業產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平的目標充滿信心。

姜家煒也說，相較過去連年虧損壓力，數字確實朝正向發展，但Gogoro仍未正式轉盈，未來兩年是否能如期達標，關鍵仍在銷售規模與能源使用率能否同步提升。

姜家煒也分析，Gogoro女性車主占比逐年穩定成長，2020年女性車主占比首次大於男性，2025年女性車主更達到53%，因此今年也將會推出女性中高階車款。

姜家煒表示，去年每月更新電池量翻倍至5萬顆，並推動換電站末位管理制度，換電滿意度兩年提升26%，台灣電動車產業十年發展的第一代電池已完成階段性任務，於今年全面退役，將再加碼投資10億元用於支持能源事業穩健發展，今年在全台換電需求的核心熱區也將新增逾100座換電站。

對於越南市場，姜家煒表示，2026年起河內特定區域和時段限制燃油機車通行，也帶來政策轉型契機，去年與Castrol成立合資公司，雙方將於第二季展開商用車隊試點計畫，邀請數家商用平台夥伴加入，並在胡志明市建設24座換電站，蒐集當地使用數據與反饋；同時針對越南消費者用車情境量身打造全新車款，預計第四季開賣。