影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商業同業公會理事長張衍義、萬海航運總經理謝福隆、陽明海運總經理李明輝、裕民航運營運長黎錫榮、台灣航業總經理仇忠林互道新春快樂。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明表示，台灣因為海島型的地理區位特性，經濟發展長期高度依賴海運進出口貿易，也因此帶動我國海運產業逐步發展成熟，在全球市場上具備一定的市占率與規模。今年適逢馬年，馬象徵奔波、承載與前行，正如我國航運產業長期肩負連結世界、支撐經濟運作的重要角色。

蔡豐明說，在這樣的產業基礎之下，也必須同步關注國際政經環境的變化。近年來，地緣政治因素與貿易政策調整，持續影響全球貿易與航運市場的運作模式。以美國關稅措施為例，相關政策改變了部分貨物流向與貿易成本結構，也連帶影響主要航線的貨量配置與營運節奏；同時，部分關鍵航道的區域情勢變化，也促使航運業在航線規畫與供應鏈布局上，更加需要安全性與彈性。

蔡豐明分析，從整體經濟面來看，IMF、OECD等國際機構對未來全球經濟仍維持穩定成長的看法，提供了航運需求與供給規畫的重要參考。對航運產業而言，這樣的經濟環境有助於支撐進出口貿易的基本動能，也使業者能在相對可預期的條件下，進行運能與市場布局的調整。就供給端而言，根據航運專業分析機構 Alphaliner 的觀察，全球貨櫃船新造訂單已提前排定至未來數年，顯示新增運能具備明確排程，且造船產能高度集中於主要造船國。這樣的結構，使航運供給在中期內呈現有序調整的特性，對整體市場運作提供一定的穩定基礎。

蔡豐明提醒業者在調整運能與物流布局時，需兼顧政策與地緣動向，以確保營運持續穩健。另一方面，國際間對淨零排放與數位轉型的討論，也持續影響航運產業的中長期發展方向。雖然國際海事組織於去年十月的臨時會議決議，將相關淨零規範的最終討論延後一年持續凝聚共識，但業界已同步透過船舶效能提升、低碳轉型與 AI 技術應用，逐步強化營運效率與管理彈性，為未來發展預作準備。