快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

2026高雄亞果遊艇展 3月14日愛河灣登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
2026高雄亞果遊艇展預計集結15家國內外高端船艇、船艇設備及水域休憩品牌參展。照片／亞果遊艇提供
2026高雄亞果遊艇展預計集結15家國內外高端船艇、船艇設備及水域休憩品牌參展。照片／亞果遊艇提供

亞果遊艇（7566）與中華民國遊艇服務公會全國聯合會共同主辦的「2026高雄亞果遊艇展」，將於3月14日至15日在高雄愛河灣遊艇碼頭登場。展會依託亞果近年完成的全台碼頭布局，持續深化台灣海上休憩產業交流的平台功能，邀請對遊艇與水域休閒生活有興趣的專業買家與海洋愛好者蒞臨參觀（預約制）。

本屆展會預計集結15家國內外高端船艇、船艇設備及水域休憩品牌參展，展出多款豪華動力艇、帆船與多元水上載具，涵蓋船艇銷售、維修保養、航海教育與休憩體驗等完整鏈結。呈現台灣在全球遊艇產業中的技術實力與市場潛能，也展現海洋休憩產業在台灣市場逐步成熟的趨勢。

公會理事長暨亞果遊艇董事長侯佑霖指出，亞果遊艇展自2019年起於集團旗下六處碼頭輪流舉辦，已發展為品牌與潛在買家之間高效率媒合的平台。以2025年台南場為例，三日累計成交金額達新台幣1.4億元，顯示高端海上休憩市場具備穩定且具品質的消費動能。

侯佑霖進一步表示，亞果遊艇集團在2025年末完成基隆八斗子碼頭簽約後，正式串聯基隆、台北、台中、台南、高雄與澎湖六大港口，建構全台唯一的海上休憩廊帶。隨著航線連續性與碼頭服務品質逐步穩定，遊艇展不僅是銷售活動，更是展現台灣海洋基礎建設成果與生活場景的重要節點。他期許，未來台灣港灣能逐步發展為兼具產業、生活與文化層次的公共空間，讓親海與出海成為台灣民眾日常選項。

本屆參展品牌涵蓋動力快艇與歐洲豪華遊艇代理商「亞平遊艇」、推動航海教育與專業訓練的「樂活海洋學院」、堅持台灣製造並布局國際市場的「巨星造船諾瓦帝遊艇」，以及代理多家國際頂級品牌的「法藍克遊艇」、「錚儀遊艇」等。同時亦包括海洋休閒創櫃品牌「亞歆海洋國際」，以及專注於船艇交易媒合的遊艇買賣平台「亞趣海洋」與高科技專業水下無人載具設備商「莫比海洋」。

透過製造端、代理銷售、教育訓練、資本市場布局與交易平台等多元品牌同場展示，完整呈現台灣從製造到服務、從銷售到人才培育與流通媒合的一站式海洋休憩產業鏈能量，展現產業規模化與專業化發展成果。

遊艇 海洋 資本市場

延伸閱讀

高雄男疑毒駕拒檢衝撞警車 撞電桿2人受傷

高雄男恐嚇北捷有殺人事件 法院裁准暫時安置為期6個月

影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

旗山溪枯水影響農田輪灌 農水署供水延長至4天

相關新聞

航運團拜 陽明董座蔡豐明喊話：打拚衝第七年獲利創新高

國內航運界舉行春節團拜籌備會主任委員暨陽明海運（2609）董事長蔡豐明於25日航運界舉行春節團拜，航運在連續六年獲利，馬...

影／航運界春節團拜 籲航線規畫與供應鏈布局需更具彈性

全國航運界今天舉行春節新春團拜，陽明、長榮等企業界熱烈參與，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明、台北市輪船商...

年輕人買房「扛千萬房貸」來臨！這都10年暴增七成最慘

年輕購屋族房貸壓力大，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升...

2026高雄亞果遊艇展 3月14日愛河灣登場

亞果遊艇（7566）與中華民國遊艇服務公會全國聯合會共同主辦的「2026高雄亞果遊艇展」，將於3月14日至15日在高雄愛...

房市急凍迎轉機？3建商逆勢重壓台中675億突圍

受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，台中去年預售市場買氣降8成，經歷寒冬。不過，建商仍看好台中剛需市場需求，逆勢加碼突...

豪宅冷、富人流行「以租代買」 最狂一年租金近千萬元

住商機構根據實價登錄，統計台北市2025年十大豪宅租金排行，由信義區指標飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」三樓戶，以單月租...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。