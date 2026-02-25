2026高雄亞果遊艇展 3月14日愛河灣登場

亞果遊艇（7566）與中華民國遊艇服務公會全國聯合會共同主辦的「2026高雄亞果遊艇展」，將於3月14日至15日在高雄愛河灣遊艇碼頭登場。展會依託亞果近年完成的全台碼頭布局，持續深化台灣海上休憩產業交流的平台功能，邀請對遊艇與水域休閒生活有興趣的專業買家與海洋愛好者蒞臨參觀（預約制）。

本屆展會預計集結15家國內外高端船艇、船艇設備及水域休憩品牌參展，展出多款豪華動力艇、帆船與多元水上載具，涵蓋船艇銷售、維修保養、航海教育與休憩體驗等完整鏈結。呈現台灣在全球遊艇產業中的技術實力與市場潛能，也展現海洋休憩產業在台灣市場逐步成熟的趨勢。

公會理事長暨亞果遊艇董事長侯佑霖指出，亞果遊艇展自2019年起於集團旗下六處碼頭輪流舉辦，已發展為品牌與潛在買家之間高效率媒合的平台。以2025年台南場為例，三日累計成交金額達新台幣1.4億元，顯示高端海上休憩市場具備穩定且具品質的消費動能。

侯佑霖進一步表示，亞果遊艇集團在2025年末完成基隆八斗子碼頭簽約後，正式串聯基隆、台北、台中、台南、高雄與澎湖六大港口，建構全台唯一的海上休憩廊帶。隨著航線連續性與碼頭服務品質逐步穩定，遊艇展不僅是銷售活動，更是展現台灣海洋基礎建設成果與生活場景的重要節點。他期許，未來台灣港灣能逐步發展為兼具產業、生活與文化層次的公共空間，讓親海與出海成為台灣民眾日常選項。

本屆參展品牌涵蓋動力快艇與歐洲豪華遊艇代理商「亞平遊艇」、推動航海教育與專業訓練的「樂活海洋學院」、堅持台灣製造並布局國際市場的「巨星造船諾瓦帝遊艇」，以及代理多家國際頂級品牌的「法藍克遊艇」、「錚儀遊艇」等。同時亦包括海洋休閒創櫃品牌「亞歆海洋國際」，以及專注於船艇交易媒合的遊艇買賣平台「亞趣海洋」與高科技專業水下無人載具設備商「莫比海洋」。

透過製造端、代理銷售、教育訓練、資本市場布局與交易平台等多元品牌同場展示，完整呈現台灣從製造到服務、從銷售到人才培育與流通媒合的一站式海洋休憩產業鏈能量，展現產業規模化與專業化發展成果。