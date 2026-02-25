全家奪 ISO 20400 永續採購認證 獲英國標準協會 BSI 正式授證

全家便利商店（5903）25日宣布通過「ISO 20400：2017永續採購指南」之符合性查驗，不僅成為全國首間達成此國際標準的便利商店，更於24日由第三方公證單位英國標準協會（BSI）於全家總部舉辦授證儀式，現場由BSI東北亞區董事總經理謝君豪授證，並由全家薛東都總經理出席，未來全家原物料採購決策、供應鏈管理各環節，皆將據此國際永續採購認證標準推展，展現永續原則深植核心營運策略之決心。

全家致力於實現「買方有利、賣方有利、社會有利」的「三方有利」經營模式，長期採購在地社創商品與優質原物料，自2016年至今，已連續9年蟬連經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎」首獎，成為消費者購買永續良品的首選通路，也為導入 「ISO 20400：2017永續採購指南」奠定實務基礎。

目前全家泛鮮食業績占整體營收三成以上，供應商達百間，以此企業營運核心作為原物料採購及供應鏈永續管理的起點，未來「全家」採購決策將從傳統「價格」考量擴至「價值」思維，更將攜手供應商依循ISO20400永續採購指南進行管理，盼藉此發揮通路關鍵影響力，共同建構具備韌性與透明度的永續供應鏈生態系。

ISO 20400為國際標準化組織於2017年發布的永續採購指南，旨在將永續管理思維導入企業採購流程，確保後續採購政策納入環境保護（E）、社會責任（S）與公司治理面向（G）三大面向，並有效管理、推動組織供應鏈永續發展。

本次全家不採業界常見的「自我遵循」模式，而是邀請獨立第三方公證單位BSI進行嚴謹的實地查證，將有助於確保供應鏈管理之食材溯源、生產製造到物流配送之環節，皆納入永續經營考量視點，除帶動近百家供應商成為永續供應鏈的關鍵夥伴，更希望全家經驗成為零售業可供參考的實踐案例，帶動更多零售業者投入，引領台灣零售產業邁向永續新紀元。