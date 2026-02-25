快訊

房市急凍迎轉機？3建商逆勢重壓台中675億突圍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞昕總裁姚連地說，國內房市預計Q2交易回溫，今年推案重壓台中，500億案量準備好了。圖／聯合報系資料照片
亞昕總裁姚連地說，國內房市預計Q2交易回溫，今年推案重壓台中，500億案量準備好了。圖／聯合報系資料照片

受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，台中去年預售市場買氣降8成，經歷寒冬。不過，建商仍看好台中剛需市場需求，逆勢加碼突圍。亞昕集團總裁姚連地喊出「已準備好逾500億案量」，鉅虹回防北屯14期，將推130億元案量；嘉磐成功突圍彰化，並預告今年將推出總銷45億元的指標案「高工案」。

姚連地表示，隨著觀望氣氛消除，國內房市預計最快第2第季起交易回溫，亞昕集團今年推案重壓台中，「超過500億元的案量已經準備好了」，目前已確定至少有水湳文商36預計第二季進場、西區科博特區新案也規畫第二季推出，大里區大仁段新案預計第三季進場，這3案總銷約250億元。

鉅虹建設今年回防北屯區，將推出位於14期崇德六路新案，另與亞昕攜手開發的大連路案，共計2026年將推出130億元案量；鉅虹建設董事長劉品辰表示，預計房市今年下半年會好轉，整體市場將回歸行情，今年先回北屯區推案，但南台中也堅守。

嘉磐建設去年底，首度進軍彰化市，推出總銷13億元、36戶別墅案，經歷景氣反轉。嘉磐建設董事長魏嘉銘說，去年11月，一整個月都沒有賣出1戶，顯示景氣真的不佳，但隨即調整策略，精準針對「根在彰化的台中人」目標族群，解決消費者痛點，不用追垃圾車、包裹有專人代收代管、安心莊園讓小孩盡情玩耍等，銷售成績亮眼。

魏嘉銘指出，展望2026年，是標準剛需市場，嘉磐建設在台中南區推出「高工案」，約930坪基地，規畫24至41坪，總銷45億元，產品採用大面積開窗設計，搭配大量玻璃帷幕，將驚艷南區。

嘉磐慈善基金會日前主辦「愛心綻放 · 童夢市集」公益活動，中為嘉磐建設董事長魏嘉銘。記者趙容萱／攝影
嘉磐慈善基金會日前主辦「愛心綻放 · 童夢市集」公益活動，中為嘉磐建設董事長魏嘉銘。記者趙容萱／攝影
鉅虹建設董事長劉品辰。記者趙容萱／攝影
鉅虹建設董事長劉品辰。記者趙容萱／攝影

