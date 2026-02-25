豪宅冷、富人流行「以租代買」 最狂一年租金近千萬元

住商機構根據實價登錄，統計台北市2025年十大豪宅租金排行，由信義區指標飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」三樓戶，以單月租金高達78萬、一年938萬，將近千萬元天價，奪下榜首。

大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，近年豪宅貸款難，且價格不穩，許多富豪因此寧願「以租代買」，花高價租金住進豪宅。

根據統計，2025年十大租賃豪宅，信義區無疑是豪宅客群首選，包含「新光信義傑仕堡」、「慕夏四季」、「紅典酒店式公寓」與「國家美術館」皆榜上有名。

其中，租金排名第一的「新光信義傑仕堡」，租戶一次承租3樓多戶，總面積304坪，總租金更是來到單月78萬元，創下去年租賃市場最高天價。

緊追在後的是松山區的「文華苑」，以月租53萬元位居亞軍；第三名則是信義區「慕夏四季」，月租達38萬元。

賴志昶分析，豪宅租賃市場蓬勃發展，主要有二大因素：

一是受信用管制措施、限貸令等因素衝擊，豪宅市場買氣低迷，轉手難度大增情況之下，價格易出現波動，注重資產價值的豪宅客群，不輕易出手買房，會先選擇以租代買。

二是近年來股市漲幅大，頂端客群如追求資產靈活度，便不會將大筆現金投注在較難轉手的豪宅不動產上，但又有居住需求，因此以租賃來滿足。

除了信義區，中山區大直一帶的「西華富邦」、「國美大真」、士林天母的「溪隄館」皆榜上有名。

賴志昶指出，豪宅租客不少為外商高階主管，外商會依據生活需求來承租高端住宅，包括外商進駐多的信義計畫區，有眾多米其林餐廳的大直，具有異國氛圍與國際學校資源的天母商圈，都成為豪宅租賃市場的熱區。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，頂級豪宅租客多為跨國企業高管、外籍駐台高層或低調年輕富豪，此類客群除看重房屋本身硬體與坪數，更重視周邊商圈與物業管理。