中工捍衛經營權！法律戰劍指寶佳

中華工程（中工）經營權之爭進入「二部曲」。距離五月廿一日股東會、董事改選愈來愈近，市場派寶佳集團端出董事候選人名單搶先布局；公司派中工則在昨天赴北檢按鈴申告，把火力對準長龍等三大委託書通路商，宣告戰線從股權、委託書一路延伸到司法。

寶佳系目前累計取得中工近百分之十七股權，此次提出兩組、共十四人董事候選名單。熟悉經營權攻防人士指出，兩套名單一次端出，除了搶占輿論高地，也避免到時在資格審查中被公司派刪除。

中工則選擇「先拆通路」。董事長周志明與委任律師田振慶、吳彥鋒昨開記者會，直指近期股權異動與股價劇烈波動「事有蹊蹺」，已委請律師向檢調遞狀，告發長龍、聯洲、全通等三家委託書通路商相關人等，涉嫌違反「證券交易法」內線交易與操縱股價規定。

面對中工指控「內線交易、操縱股價」，並對委託書通路商、寶佳律師林文鵬提告。寶佳指出，林文鵬早已辭去中石化的顧問職務，且中工並非中石化的關係企業，因此內線交易指控完全不成立。

寶佳也發布新聞稿表示，將以實際行動落實承諾，透過全面提名積極參與中工經營，致力強化公司治理，並提升營運績效。此外，翻轉中工當務之急在改善董事會架構，讓真正具有產業專業能力與實務績效的專家來推動公司營運，而董事會成員必須具備營建管理與工程營造的專業背景與實務歷練，並結合專業律師、會計師及財務管理專家，才有能力持續回饋員工與股東，並創造長期穩健價值。

吳彥鋒指出，長龍等三大通路商原本與中工長期合作，卻在併購訊息前後出現「異於一般投資行為」的買進模式，甚至出現「零持股變大戶」的現象；中工並出示比對資料，質疑相關帳戶在短期內集中買進，要求檢調追查資金往來與是否涉及資訊不對稱下的不法交易。

相關人士說，對通路商採取強硬法律動作，真正的戰略目的在於「切斷市場派的票源」。委託書徵求通路掌握大量中小股東票源，若通路端面臨司法案件，市場派在改選前的徵求效率可能受影響，等於先在程序上削弱對手動員能力；公司派則可趁勢穩住基本盤，並以「公司治理、反內線」論述凝聚散戶支持。

外資持股也被視為關鍵變數，投資圈人士指出，寶佳端出「專業型」名單、公司派改走「法律戰」路線，都是為了爭取外資與中小股東最後的投票選擇。後續檢調是否受理、案件進度，以及候選人名單與外資投票風向，將成改選決戰前的三大觀察焦點。