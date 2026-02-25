長榮集團遺產官司 未劃句點

長榮集團創辦人張榮發辭世十周年，張家四個兒子仍在打遺產官司。星宇航空董事長張國煒向台北地方法院聲請撤換張榮發遺囑執行人案，昨（24）日下午在台北地方法院開庭審理，張國煒與遺囑執行人之一戴錦銓都親自出席，但法院並未裁定是否撤換遺囑執行人。

張國煒認為遺囑執行人未積極處理父親張榮發的遺產分配，聲請更換柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四名遺囑執行人，星宇航空則表示，此為董事長個人家族事務，公司不清楚。

長榮集團創辦人張榮發2016年辭世，遺產歷經十年後，價值呈翻倍成長。但遺囑中將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政也提出確認遺囑無效訴訟。因持續進行訴訟，張榮發生前名下長榮海運、長榮航空、長榮國際及榮運等四家公司股票仍未分配，其中長榮海運累積的現金股利加上減資股款就達127億餘元。

法律專家分析，張榮發當初在遺囑中指定張國煒接任總裁並單獨繼承財產，且最高法院判決密封遺囑有效，但其他三兄弟仍有「特留分」。張榮發財產種類包括動產、不動產、現金及股票等，分配相關細節必需四兄弟達成共識，遺囑執行人才能進行分配。

據了解，四位遺囑執行人已向國稅局申報遺產總額約240億餘元，去年底也在銀行設立專戶，但有關遺產分配方式，四兄弟意見長期無法達成共識，也因此無法執行。

雖遺產尚未分配，但因營運得當，張榮發名下股票、存款與不動產市值持續增加，推估市值規模已逾千億元。受惠海空航運業績成長，長榮集團旗下三大公司包括長榮海運、長榮航空及長榮鋼業績均有表現，以長榮海運來說，2022年長榮海運獲利衝上3,342億元寫下史上新高，每股純益達87.07元，當年度配發股利70元；長榮航空在2024年獲利締新猷，每股稅後純益達5.37元，並配發每股2.4元股利。